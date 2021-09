La communauté africaine du Manitoba est satisfaite de sa campagne de vaccination

L'opération avait lieu dans le cadre du programme de subvention du gouvernement du Manitoba destiné aux organisations communautaires.

Une semaine après avoir obtenu la subvention, l'organisme a procédé à deux séances de vaccination à son centre des ressources situé sur rue Kennedy au centre-ville de Winnipeg, selon le vice-président de l’ ACOMIAssociation des communautés africaines du Manitoba , René Tondji-Simen.

Il dit que la première phase a eu lieu le 7 juillet et la seconde, qui a ciblé les jeunes de 12 à 18 ans, un mois plus tard.

René Tondji-Simen affirme que les deux campagnes ont permis de vacciner 300 personnes. C'est un peu moins que l'objectif de 350 immunisations que s’était fixé l’ ACOMIAssociation des communautés africaines du Manitoba .

Toutefois, le vice-président de l'organisme se réjouit du bilan, vu les circonstances.

On est dans un bassin qui est un peu difficile. Il y a beaucoup de gens qui ne croyaient pas au vaccin et il y en a beaucoup d'autres qui étaient réticents. On ne s'attendait donc pas à accueillir par exemple 500 personnes. Non, loin de là , note René Tondji-Simen.

Il affirme qu'il a d'ailleurs fallu mettre en place toute une stratégie pour persuader un maximum de personnes à se faire vacciner.

Le vice-présisdent de l'Acomi, René Tondji-Simen Photo : René Tondji-Simen

On a dû recourir à toutes nos associations affiliées pour qu'elles lancent le message au sein de leurs communautés afin de les sensibiliser à l'importance de la vaccination. On a reçu de nombreuses questions du genre : est-ce que vous croyez au vaccin? Est-ce que vous croyez vraiment que la COVID existe? , indique-t-il.

Selon René Tondji-Simen, la seconde campagne de vaccination qui a visé les jeunes a été beaucoup plus facile, étant donné que certains parents s'étaient déjà fait vacciner.

Il ajoute que l’initiative a été perçue de façon très positive par les membres de la communauté.

Cette semaine encore, nous avons reçu des messages de la part de deux personnes qui se disent très satisfaites de cette initiative qui leur a permis de se faire vacciner. Ils nous demandent aussi de les aider à obtenir leur passeport vaccinal , se réjouit-il.

René Tondji-Simen pense que la mise en place du programme de subvention de la province a été une bonne chose parce qu'elle a permis de se rapprocher des communautés.

Au début, on espérait que les gens allaient courir vers les vaccins alors qu'il fallait plutôt amener les vaccins vers la population et c'est ce qui a été fait et ça a marché , fait-il remarquer.

Les bénéficiaires de la subvention du gouvernement manitobain pouvaient recevoir jusqu’à 20 000 $ soit en menant des opérations de sensibilisation sur le terrain ou encore en mettant en place des mesures incitatives comme des concours, des repas gratuits ou des prix de moins de 25 $.