Le (vrai) début de la fin pour les Olympiques de Gatineau à Guertin

L’entraîneur-chef de la formation n’a pas caché qu’il a des papillons dans le ventre en vue de cette rencontre face au Phoenix de Sherbrooke.

J’ai eu de la misère à m’endormir! On dirait que c’est un match de séries. On est excités. Quand j’ai été nommé, la première chose que j’ai pensée, c’est de me placer derrière le banc où Pat Burns, Claude Julien, Alain Vigneault, Benoit Groulx étaient. Clore le chapitre Guertin de la bonne façon, je crois que c’est important , explique Louis Robitaille.

Les joueurs de la LHJMQ savent à quel point l'ambiance du Centre Robert-Guertin est unique. Photo : Getty Images / Francois Laplante/FreestylePhoto

Le pilote des Olympiques, nommé au printemps, n’a pas eu besoin de chercher bien loin pour motiver ses troupes. Il a voulu s’assurer que tous les jeunes membres de l’équipe comprennent l’importance de ces rencontres.

On a juste à regarder au plafond et à regarder les bannières. Je l’ai dit aux joueurs pendant la réunion à la fin de la pratique. L’endroit où on a remporté notre seule Coupe Memorial comme organisation, c’était ici. Il y a tellement d’histoire et de tradition. Plus d’un million de partisans sont venus voir des matchs à Guertin , poursuit Robitaille qui a lui-même évolué à l'aréna lorsqu'il portait l'uniforme du Rocket de Montréal, notamment.

L'entraîneur-chef des Olympiques, Louis Robitaille Photo : Radio-Canada

Je sens que les jeunes commencent à ressentir tout ça. De pouvoir le vivre, dans ce building mythique, tout le monde est excité. Une citation de :Louis Robitaille, entraîneur-chef des Olympiques

Un symbole pour le hockey de la région

Le gardien Emerik Despatie sera aux premières loges, alors qu’il prendra place devant le filet pour affronter les tirs de l’adversaire. Pour un petit garçon de la région, le moment ne peut pas être plus représentatif.

J’ai joué ici souvent dans mon hockey mineur et j’ai toujours bien joué dans cet aréna. Ça a toujours été quelque chose! Je venais ici, avec mes parents, voir jouer les Olympiques quand ils étaient en orange et mauve. Les partisans, c’était fou! On aurait dit qu’ils criaient pour leurs enfants qui étaient sur la glace. C’est vraiment excitant , raconte le jeune homme de 18 ans, originaire de Cantley.

En plus de la tradition et de l’histoire des Olympiques, la situation vécue par l’organisation dans les derniers mois en raison de la pandémie rend le moment encore plus important. L’équipe a été expulsée de son domicile l’an dernier et s’est promenée entre l’aréna Baribeau, le Complexe Branchaud-Brière et la route pour jouer sa saison.

Ce contexte fait en sorte que plusieurs joueurs recrues de 2e année n’avaient jamais mis les pieds à Guertin.

Le jeune attaquant des Olympiques Antonin Verreault marque contre Olivier Adam de l'Armada après une feinte spectaculaire (Archives). Photo : Olivier Croteau / LHJMQ

C’est excitant qu’il y ait des partisans. Ma famille est là et des amis aussi. On n’a pas joué devant nos fans encore. C’est le fun de fermer ça en beauté. J’ai enfin eu la chance de patiner ici et avec les vieux sièges de bois et la vieille tradition, c’est le fun , confie Antonin Verreault qui a récolté 29 points en 31 matchs, l’an dernier.

Les gens ont hâte de revenir. On a vu un regain de popularité de l’organisation. On voulait ramener les partisans, mais il fallait les tenir loin. Alors de savoir qu’on peut ouvrir les portes pour eux, c’est extrêmement important , ajoute Louis Robitaille.

L’aréna Robert-Guertin a été ouvert en 1952 sur la rue Carillon, dans l’ancienne ville de Hull, et peut accueillir 4000 personnes. Les Olympiques sont toutefois limités à 1500 spectateurs pour ces rencontres préparatoires en raison des mesures sanitaires en vigueur.