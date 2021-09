La Société québécoise du cannabis augmente son bénéfice de 51 %

Le bénéfice net de la société d'État atteint 14,8 millions de dollars pour la période de 12 semaines terminée le 19 juin dernier, a indiqué vendredi la SQCD. C'est une augmentation de 5,1 millions par rapport au résultat de 9,7 millions l'an dernier.

Les ventes, pour leur part, ont grimpé de 23 %, ou 26,1 millions, à 136,5 millions. Cela représente 24 538 kg de cannabis vendus légalement au Québec. La société a attribué cette hausse au déploiement de nouvelles succursales et à la migration de consommateur provenant du marché illicite.

Son réseau comptait 68 succursales en date du 19 juin, contre 42 à la même date l'an dernier.

Les ventes sur le site Web ont atteint 1703 kg de cannabis, pour un total de 9,3 M$. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

La société d'État a précisé que la totalité du bénéfice serait versée sous forme de dividende au gouvernement du Québec, qui réinvestira en prévention et recherche en matière de cannabis.

La SQDC a perçu au plus récent trimestre l'équivalent de 46,1 millions en taxes à la consommation et en taxes d'accise. De ce montant, 32,9 millions iront au gouvernement provincial et 13,2 millions au fédéral.

La société a aussi mentionné qu'elle menait un projet pilote afin d'étendre son service de livraison en ligne à la ville de Québec.

Les clients de la SQDC ont également été moins nombreux à commander qu'à la même période l'an dernier au début de la pandémie. Les ventes en ligne sont passées de 15,8 millions à 9,3 millions. Elles représentent désormais l'équivalent de 6,8 % de la valeur totale des ventes.