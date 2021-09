Attentats du 11 septembre 2001 : 20 ans de stigmatisation des musulmans

Musulman d’origine marocaine, il est aujourd’hui professeur des cultures et littératures arabes et francophones a l’Université de Windsor.

Avant le 11 septembre 2001, il vivait en Géorgie. Il évoluait dans la monde universitaire, ne se doutant pas que la dégradation de l’atmosphère le pousserait un jour à quitter les États-Unis.

Il y a un monde avant le 11 septembre et un monde après. Et bien sûr, ça a eu un impact très visible et très puissant sur la communauté musulmane et surtout la communauté d’origine arabe .

Une des raisons qui m’ont poussées à changer de pays, c'était vraiment la montée du racisme. Moi j’étais en Géorgie. C’est le fief du conservatisme, ça n'a pas facilité la tâche. Une citation de :Mustapha Hamil, professeur à l'Université de Windsor.

C'est incrédule que M. Hamil a vécu les changements progressifs dans la manière dont les gens agissaient vis-à-vis de lui et des autres musulmans.

Tu vois le regard des gens quand tu vas dans un centre commercial. N’importe où, tu vois qu’ils te regardent différemment , explique-t-il.

M. Hamil a vécu avec beaucoup de soulagment son installation au Canada. Photo : Gracieuseté de Mustapha Hamil

Il évoque des différences de traitement de la part de personnes en position d’autorité ou encore le cas de musulmans rencontrant plus de difficultés dans le traitement de leurs documents d’immigration notamment.

Ne pouvant plus supporter cette situation, il quitte les États-Unis en 2008 pour s’installer au Canada.

Les illusions perdues ?

Pour M. Hamil, le 11 septembre a agi aux États-Unis comme un point de bascule, les Américains soupçonnent désormais tout ce qui était étranger et qu’ils avaient du mal a comprendre.

Lorsqu’il arrive au Canada, c’est tout d’abord l’enchantement.

Quand je suis venu ici, la première des choses, j’ai eu l’impression que j’avais une nouvelle naissance. À tel point que c’était une libération pour moi. C’est une autre vie qui a commencé pour moi ici au Canada , indique-t-il.

Il affirme qu’il sera toujours reconnaissant vis-à-vis du Canada pour l’opportunité qui lui a été offerte après son expérience américaine.

Cependant, l'ambiance n'est plus tout à fait la même aujourd'hui qu'à son arrivée en 2008.

J’ai pas vraiment senti l’islamophobie ici, mais avec le temps [...] avec les années, je ne sais pas pourquoi la société commence à changer et ça change un peu dans la direction américaine , constate-t-il.

Pas qu’une affaire américaine

Le changement d’attitude qu’a constaté Mustapha Hamil aux États-Unis, Osama Warsi dit l’avoir lui aussi vu au Canada.

M. Warsi réside aujourd’hui à Windsor, mais au moment des attentats il était en troisième année dans une école élémentaire de Mississauga.

Il parle du 11 septembre comme d’une tragédie qui a durement touché les musulmans qui ont dès lors porté le poids de la haine et de l’islamophobie distillées par certains médias.

Les gens ont été affectés par la représentation qu’on leur donnait des musulmans ordinaires, comme si nous étions prêts à nous en prendre à eux alors que nous les musulmans nous voulons seulement nous entendre avec tout le monde , indique-t-il.

Les gens se disaient que cette méchante personne que je vois à la télé, c’est mon voisin ou mon camarade ou le médecin ou l’ingénieur. Une citation de :Osama Warsi, membre de l’association musulmane de Windsor.

Quand sa famille quitte Mississauga pour s'installer à Cambridge, son expérience est loin de s'améiorer.

Moi et deux ou trois autres enfants étions les seuls éléments de multiculturalisme de cette école. Ce fut honnêtement les pires années de ma vie , explique-t-il.

L’intensité du racisme et de l’islamophobie que j’ai ressenti à l'école secondaire [...] je ne veux pas que mes enfants vivent quelque chose de ce genre. Une citation de :Osama Warsi, membre de l’association musulmane de Windsor.

M. Warsi dit s’être fait traiter de terroriste à plusieurs reprises, des gens insultant sa religion.

Osama Warsi explique que son cas était loin d'être isolé. Photo : Gracieuseté d'Osama Warsi

Il décrit son arrivée à Windsor comme une bouffée d’air frais, les résidents y étant plus accueillants, ouverts et disposés à fraterniser avec d’autres communautés.

Pour lui, ce qu’il a vécu est loin d’être une situation isolée. Il y a d’autres enfants à qui j’ai parlé directement qui ont eu des expériences pires que la mienne , ajoute-t-il.

Une expérience qui se répète

Zakaria Chemzari est le président de l'association marocaine de Windsor.

À l'époque des attentats, il vivait encore au Maroc. S'il n'a pas vécu cette montée de la stigmatisation des musulmans en Amérique du Nord depuis les événements, il estime que l'islamophobie ambiante actuelle est le produit de ces attentats.

Ces derniers temps il y avait les crimes de haine, l’islamophobie qui a touché les musulmans à travers le monde et qui est malheureusement arrivé au Canada. On a vu beaucoup de cas ici au Canada ces dernières années , indique-t-il.

Tout ça c'était le résultat de ce qui s’est passé pendant le 11 septembre, tout ça c'est le résultat du message qui a été envoyé à tout le monde, comme quoi ce sont les musulmans qui sont derrière les attentats du 11 septembre, que les musulmans ce sont les méchants. Une citation de :Zakaria Chemzari, président de la communauté marocaine de Windsor.

Zakaria Chemzari parle aussi d’actes islamophobes quotidiens, moins criants, qu’on lui rapporte et dont sa femme et lui ont d’ailleurs deja été victimes, cette derniere portant le voile.

Discrimination de fait

Brian Masse est le député de Windsor-Ouest depuis 2002. La circonscription qu’il dirige est adossée à la frontière avec les États-Unis.

Pour lui, les plaintes des musulmans sont loin d’être des vues de l’esprit.

Brian Masse a constaté une augmentation du profilage racial et du profilage ethnique après le 11 septembre. Photo : CBC/Tahmina Aziz

Il explique qu’il n’y a absolument aucun doute sur le fait que les musulmans du Canada et de Windsor ont été des victimes indirectes du 11 septembre, même s’il note qu’avant cette date, il y avait déjà une forme de suspicion vis-à-vis des musulmans qui a augmenté en proportion après le 11 septembre

Je me souviens de l’attaque d’Oklahoma City [perpétré en 1995 par Timothy McVeigh, elle a fait 168 morts et plus de 600 blessés] ou on a tout d’abord accusé deux musulmans, on les a considéré comme de potentiels suspects, ce qui s’est avéré faux par la suite , explique-t-il.

Il ne fait aucun doute qu’il y a eu une augmentation du profilage racial. Mon bureau travaille depuis deux decennies pour aider à combattre le profilage racial, le profilage éthnique et les préjudices dont ont été victimes un certain nombre de personnes, dont des musulmans. Une citation de :Brian Masse, député de Windsor-Ouest.

Des gens se sont fait arrêter, dit-il, certains ont vu les délais d’examen de procédure les concernant s’allonger. D’autres encore ont parfois dû prouver qu’ils n’avaient rien fait lorsque leur nom ressemblait à des noms de personnes qui auraient pu présenter un certain intérêt.

Des situations préoccupantes qui ne se réglèront, selon Mustapha Hamil, que par l'éducation.

Il pense que les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas et qu'il est important de leur apprendre que les musulmans sont comme eux.