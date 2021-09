Cinq annonces du PlayStation Showcase qui valent le détour

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

God of War: Ragnarök

L’un des dévoilements les plus attendus du PlayStation Showcase était sans doute l’aperçu de la jouabilité du jeu God of War: Ragnarök.

L’intrigue plongera les joueurs et joueuses quelques années après le dernier jeu de la série ( 2018), et mise davantage sur l’héritage d’Atreus, le fils du personnage Kratos. On y aperçoit également les personnages de Freya et Thor.

La sortie du jeu est prévue en 2022 sur les consoles PlayStation 4 (PS4) et 5 (PS5).

Spider-Man 2 et Wolverine

Sony réservait deux surprises de taille à ses fans jeudi, dont une suite à son jeu à succès Spider-Man. Cette fois-ci, ce sont deux hommes-araignées, Peter Parker et Miles Morales, qui travaillent à faire régner l’ordre à New York. L’ennemi ultime à combattre : Venom. Le jeu sortira sur PS5 seulement en 2023.

L’annonce d’un jeu vidéo de Wolverine a ébloui plus d’une personne, jeudi, alors que l’éditeur Insomniac Games a montré de brèves images du titre en préparation. Si on ne sait pas quand le jeu sortira sur PS5, on peut toutefois s’avancer à dire que la violence sera au rendez-vous.

Star Wars: Knights of the Old Republic

Les fans de Star Wars, plus particulièrement du jeu de rôle classique Knights of the Old Republic (KOTOR), auront bientôt droit à un remodelage. Lancé au début des années 2000, il est considéré par plusieurs spécialistes comme l’un des meilleurs jeux de la saga.

C’est toutefois le studio Aspyr qui s’est vu offrir le mandat de développer le jeu, et non Bioware, qui était derrière la version originale. Sony a toutefois précisé que des membres de l’équipe de 2003 sont de la partie.

Aucune date de sortie sur PS5 n’a encore été dévoilée par Sony.

Gran Turismo 7

Le PlayStation Showcase a dévoilé une nouvelle bande-annonce pour le prochain jeu de la série de course automobile Gran Turismo. On peut notamment y voir les fonctionnalités plus poussées de personnalisation, de même qu’un aperçu de la jouabilité en ligne.

Les joueurs et joueuses ont également une date de sortie à inscrire à leur calendrier : le 4 mars 2022.

Kid A Mnesia: Exhibition

Le groupe Radiohead s’invitera dans votre console PlayStation, sur votre PC et sur Mac à compter du mois de novembre avec Kid A Mnesia: Exhibition, en partenariat avec Epic Games.

