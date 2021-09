Dans une mise à jour  (Nouvelle fenêtre) publiée vendredi, le CCNI recommande fortement d’administrer trois doses de vaccin à ARNm aux personnes modérément à sévèrement immunodéprimées des groupes d'âge autorisés .

Il pourrait s’agir, par exemple de personnes ayant bénéficié d’une transplantation d’organe, subissant des traitements contre le cancer, ou de certains patients atteints du VIH.

En parallèle, la Dre Teresa Tam, administratrice en chef de l'Agence de la santé publique du Canada, demande encore une fois aux Canadiens qui ne l’ont pas fait de se faire vacciner.

En point de presse vendredi, elle a souligné que bien que 85 % de la population admissible aient reçu une première dose et que 78 % soient adéquatement vaccinés, des lacunes importantes subsistent.

Selon elle, 7,3 millions de personnes admissibles ne sont toujours pas adéquatement vaccinées. À cela s’ajoutent 4,8 millions d’enfants trop jeunes pour être vaccinés selon les règles en vigueur actuellement.

Il y a encore beaucoup trop de personnes susceptibles de contracter le virus et de le propager , déplore le Dr Howard Njoo, sous-administrateur en chef de la santé publique du Canada lors du même point de presse.

On recense en moyenne plus de 3700 nouveaux cas et 18 morts supplémentaires quotidiennement au pays en ce moment.

Entre la fin juillet et la fin août, les personnes non vaccinées étaient 18 fois plus susceptibles d’être infectées par la COVID-19 que les personnes adéquatement vaccinées. Elles étaient aussi 36 fois plus susceptibles d’être hospitalisées que ces dernières, selon la Dre Tam.

Plus de détails suivront.