Christopher Nolan prépare un film sur le « père de la bombe atomique »

Le film fait présentement l’objet d’intenses négociations entre l’équipe du réalisateur et les studios hollywoodiens. Ayant presque toujours collaboré avec Warner Bros., Nolan a pris ses distances avec la société de production. Grand apôtre de l’expérience cinématographique en salle, il avait signifié avec fracas en décembre dernier son dégoût de la décision de Warner de diffuser sur sa plateforme HBO Max tous ses films de 2021 le jour de leur sortie au cinéma.

Certains des plus grands noms en réalisation sont allés se coucher la nuit d'avant en pensant qu'ils travaillaient pour le plus incroyable studio de films et se sont réveillés en découvrant qu'ils travaillaient pour le pire des services de diffusion en continu. Une citation de :Christopher Nolan, cinéaste

Deadline suggère que Cillian Murphy serait en pourparlers pour jouer le rôle principal. L’acteur irlandais est un habitué des films de Nolan. En plus d’avoir incarné L’Épouvantail dans la trilogie The Dark Knight, il a joué dans Inception et dans Dunkirk.

J. Robert Oppenheimer, surnommé le père de la bombe atomique , a été le directeur scientifique du Projet Manhattan, le laboratoire qui développa les deux bombes atomiques qui furent larguées sur le Japon en août 1945.

Le sujet a déjà été abordé au cinéma par le passé, dans Fat Man and Little Boy, sorti en 1989, et mettant en vedette Paul Newman.