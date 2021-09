Les Québécois ne sont pas racistes, assurent Trudeau et O’Toole

La modératrice Shachi Kurl avait lancé le débat en s'adressant au chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet :

Vous niez que le Québec a un problème de racisme, pourtant vous défendez des législations comme les projets de loi 96 [français langue officielle, NDLR] et 21 [laïcité], qui marginalisent les minorités religieuses, les anglophones et les allophones. Le Québec est reconnu comme une société distincte. Mais pour ceux hors de la province, s’il vous plaît, expliquez-leur pourquoi votre parti soutient aussi ces lois discriminatoires.

C’est une question qui n’aurait pas dû être posée , a affirmé Justin Trudeau, en point de presse vendredi à Hamilton.

J’ai été surpris par la prémisse de la question hier soir. Ma position est connue, je ne suis pas en accord avec ces lois. Mais j’ai trouvé la question très offensante. Je ne crois pas qu’elle était acceptable ou appropriée , a-t-il poursuivi en anglais.

J’ai été très surpris par le genre d’amalgame dans cette question. Comme Québécois, c'est insultant. Les Québécois ne sont pas racistes. Je comprends que des gens soient en désaccord avec la loi 21, et j’en suis un. Mais peindre toute une nation avec cette brosse, ça ne passe pas. Une citation de :Justin Trudeau, chef du Parti libéral du Canada

Le chef conservateur, Erin O’Toole, a lui aussi fait valoir son opinion vendredi avant-midi dans un tweet.

Les Québécois ne sont pas racistes, et je rejette la prémisse de la question posée lors du débat hier soir. J’en profite pour réitérer l’engagement dans mon contrat de ne pas contester les lois votées par l’Assemblée nationale ou toute autre province , peut-on lire.

Rappelons que M. Blanchet, après le débat, avait dénoncé les insinuations contenues dans cette question. Selon lui, tout le débat a été « une chaudière d’insultes au visage des Québécois ».

Du racisme et de la discrimination dans chaque province, rappelle Singh

Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, a lui aussi été interrogé vendredi au sujet du débat des chefs et des questions touchant le Québec.

Questionné lors du débat sur la discrimination envers les Premières Nations, le chef bloquiste avait saisi l’occasion pour parler plutôt de la discrimination qu'ont subie les Québécois.

Radio-Canada a demandé à M. Singh, vendredi, ce qu'il en pensait, car il n’avait pu s’exprimer à ce sujet la veille.

L’idée que le racisme systémique ou la discrimination systémique existent [uniquement] dans une province ou un territoire est fausse. Et ça fait mal, ça nuit à la bataille contre cette sorte de discrimination. Parce que le racisme systémique et la discrimination systémique existent à travers le pays, dans chaque province et chaque territoire , assure-t-il.

Et c’est important de le reconnaître. Si on veut vraiment changer les choses, on ne peut pas penser que ça existe seulement dans une région, un quartier, une province, un territoire. Ça existe partout. Et on a besoin de travailler ensemble pour l’éliminer.

Pour M. Singh, les peuples autochtones, comme les Québécois et les francophones au Québec ont subi de la discrimination. Mais, les deux cas de figure ne peuvent être mis sur un pied d’égalité, selon lui.