92 nouveaux cas de COVID-19 en Estrie

Le plus récent bilan de la situation de la COVID-19 en Estrie fait état de 92 nouvelles infections au cours des 3 derniers jours.

Depuis la dernière mise à jour publiée mardi, ce sont une trentaine de nouveaux cas quotidiens qui ont été diagnostiqués dans la région desservie par le CIUSSS de l’Estrie-CHUS. Vingt-cinq écoles sont touchées par un ou des cas de COVID-19, et la santé publique rapporte 18 milieux en éclosion.

Ces cas positifs à la COVID-19 portent le nombre à 213 cas actifs dans la région.

C’est dans le secteur de Sherbrooke que l’on retrouve le plus de nouvelles infections avec 31. Celui de la Haute-Yamaska en rapporte 24, et constitue un autre endroit où le virus s’est le plus propagé au cours des trois derniers jours.

Tous les autres territoires de l’Estrie comptent moins de 10 nouvelles infections, soit Pommeraie (+9), Memphrémagog (+8), Val-Saint-François (+9), Haut-Saint-François (+6), Granit (+5) et des Sources (+2). Le secteur de Coaticook n'a toujours pas de cas de COVID-19 sur son territoire.

Depuis le début de la pandémie en mars 2020, ce sont 15 747 personnes qui ont été infectées à la COVID-19 en Estrie.

Aucun décès en lien avec la COVID-19 n'est survenu au cours des derniers jours. Le nombre de personnes mortes en raison du coronavirus est de 355 depuis le début de la pandémie.

Sur les quatre personnes hospitalisées en Estrie, une seule se trouve aux soins intensifs.

Les 18-39 ans pleinement vaccinés à 65 %

Il reste un peu plus de 20 % des Estriens qui n’ont pas encore reçu les de deux doses de vaccin.

Un total de 358 097 personnes, soit 79,6 %, de la population a reçu ses deux doses de vaccin.

Près de 65 % des 18-29 ans ont une couverture vaccinale complète, et 65 % des 30-39 ans, ce qui représente les groupes d’âge les moins vaccinés.