Le vote par anticipation se déroule rondement à Québec malgré la COVID-19

Plusieurs bureaux de vote ont été aménagés dans des locaux beaucoup plus grands qu’à l’habitude, notamment dans le but de respecter la distanciation physique. Les électeurs peuvent donc aller voter par exemple au centre sportif Marc-Simoneau, à Beauport, ou encore au Centre des congrès de Québec.

Le Centre des congrès de Québec Photo : Radio-Canada / Olivia Laperrière-Roy

Plusieurs motifs

Au Centre des congrès, une dizaine de citoyens étaient présents avant l’ouverture du bureau de vote. Chacun avait sa raison pour choisir son candidat, avant l’élection générale du 20 septembre.

C'est la première fois que je suis dans les dix premiers. Comme nous serons à l'extérieur le 20, on a décidé de s'occuper de ça tout de suite , explique Robert Touin.

Le 20 septembre, j'ai un rendez-vous, c'est pour ça que je suis venu voter aujourd'hui. Je suis encore indécis entre deux personnes, je vais voir sur le papier en votant , indique un autre électeur.

Il y a moins de monde, pour qu'on ne soit pas trop proches. Il faut faire notre devoir , ajoute un citoyen, qui préfère conserver l’anonymat.

Pour d’autres, il n’est pas nécessaire d’attendre la fin de la campagne électorale.

Je voulais régler ça tout de suite et mon choix est fait depuis longtemps , souligne Alain Saint-Pierre.

Le débat d'hier m'a convaincu. C'est pour ça que je suis ici ce matin pour voter le plus vite possible et transmettre le message à ma famille d'aller voter. On en a besoin , lance Daniel Gagnon.

Je pensais que ça irait plus vite ce matin. Mon choix est fait, je ne vois pas pourquoi je retarderais mon vote. J'ai du temps , mentionne Jeanne Mercier.

Mesures sanitaires

Des mesures sanitaires sont appliquées dans tous les bureaux de vote au pays, selon les directives de chacune des provinces.

Toutes les mesures dont on entend parler partout maintenant sont mises sur pied dans tous les bureaux de vote d'élections Canada. Au Québec par exemple, les travailleurs portent le masque, il y a nettoyage des surfaces, un panneau sépare les scrutateurs des électeurs, on fait respecter la distanciation , illustre le porte-parole d’Élections Canada, Serge Fleyfel.

Le vote par anticipation se fait selon les normes sanitaires de chaque province. Photo : Radio-Canada

Taux de participation à la hausse

Malgré tout, il prévoit que le taux de participation au vote par anticipation sera supérieur à celui enregistré lors de la dernière élection fédérale.

Depuis que le vote par anticipation existe, la participation augmente. On s'attend à ce que ça augmente encore cette fois-ci, mais la majorité des gens vont encore voter le jour de l'élection , mentionne Serge Fleyfel.

Le vote par anticipation aura lieu tous les jours, entre 9 h et 21 h, jusqu’au 13 septembre. Pour pouvoir se prémunir de leur droit de vote, les électeurs doivent présenter leur carte d'électeur et une carte d'identité ou encore deux pièces d'identité.

Manque de personnel

Toutes les personnes nécessaires ont été embauchées pour la tenue du vote par anticipation. Pour ce qui est de l’élection générale, Élection Canada est toujours à la recherche de plusieurs personnes, âgées de 16 ans ou plus.

On est à 60 ou 80 % de ce qu'on devrait engager, particulièrement dans toutes les circonscriptions qui sont sur la rive-sud de la région de Québec, jusqu'à la Gaspésie, aussi en Estrie, Terrebonne. Je souligne qu'ils peuvent gagner jusqu'à 400 dollars par jour, le jour du scrutin , affirme Serge Fleyfel.

Avec les informations de Hadi Hassin