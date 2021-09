Rentrée culturelle : quoi voir, quoi faire cet automne?

Arts visuels

Dès le 9 octobre, le Musée des beaux-arts de Vancouver présente Yoko Ono : Growing Freedom, une exposition qui se décline en deux parties.

La première, intitulée The instructions of Yoko Ono, met en valeur le processus créatif de l'artiste par la présentation de quelques-unes de ses œuvres participatives, tandis que la seconde partie, The Art of John and Yoko, se penche sur divers projets artistiques initiés par le célèbre couple.

L’exposition immersive "Imagine Picasso" sera présentée à Vancouver dès le 27 octobre. Photo : Radio-Canada / Patricia Tadros

Après Van Gogh, au tour de Picasso d'être au cœur d'une exposition immersive. Créée par Annabelle Mauger et Julien Baron, Imagine Picasso regroupe plus de 200 œuvres projetées sur neuf gigantesques origamis.

L'exposition est présentée dès le 27 octobre au Palais des congrès de Vancouver.

Musique classique

Le chef d'orchestre Otto Tausk dirigera l'Orchestre symphonique de Vancouver lors d'une soirée gala. Photo : Priska Ketterer

Les orchestres symphoniques de Vancouver et de Victoria proposent une riche programmation pour souligner leur retour en salle cet automne.

L'Orchestre symphonique de Vancouver (VSO), sous la direction d'Otto Tausk, marquera le coup d'envoi le 18 septembre avec un gala à l'Orpheum de Vancouver.

Plus tard cet automne, le VSOVancouver Symphony Orchestra proposera notamment un hommage au film Back to the Future ainsi qu'une soirée Dvořák en compagnie de la violoncelliste d'origine crie Cris Derksen.

De son côté, l'Orchestre symphonique de Victoria (Victoria Symphony) présentera cet automne la Symphonie no 9 de Mahler et la Symphonie no 9 de Schubert, ainsi qu'un concert pour souligner les 90 ans du compositeur de musique de film John Williams.

Place à l'opéra

La mezzo-soprano Mireille Lebel incarnera Orphée cette saison à l'opéra de Vancouver. Photo : Crédit: Pierre-Etienne Bergeron

L'Opéra de Vancouver célèbre son début de saison avec une série de spectacles extérieurs présentés devant le théâtre Queen Elizabeth les 18 et 19 septembre.

La saison en salle débutera le 4 décembre avec la présentation de l'opéra Orphée et Eurydice de Christoph Willibald Gluck, dans une première collaboration entre le Ne.Sans Opera et le Dance Centre. La mezzo-soprano Mireille Lebel incarnera Orphée.

Festival des écrivains de Vancouver

L'autrice française Valérie Perrin participera à une soirée francophone dans le cadre du Festival des écrivains de Vancouver. Photo : Image fournie par Europa Editions

Le Festival des écrivains de Vancouver sera présenté dans une formule hybride du 18 au 24 octobre. Parmi les grands noms cette année : Esi Edugyan, Miriam Toews et Lawrence Hill.

De plus, une soirée intitulée Entre nous donnera la parole à trois autrices francophones : Elisa Shua Dusapin (Suisse) ainsi que Valérie Perrin et Anne Serre (France). Cet événement se tiendra en ligne le mercredi 20 octobre.

Le Dance Centre célèbre ses 20 ans

La compagnie vancouvéroise de danse verticale Aeriosa s'élancera sur les murs du Dance Centre le 2 octobre. Photo : aeriosa

Pour souligner ses 20 ans d'existence, le Dance Centre de Vancouver propose une journée portes ouvertes, le samedi 2 octobre, pendant laquelle le public pourra suivre des classes de danse gratuites en plus de voir un spectacle de la troupe de danse aérienne Aeriosa sur le mur extérieur du Dance Centre.

Théâtre

La pièce "Chapter 21" de la compagnie vancouvéroise Raven Spirit Dance inaugure la 39e saison du Firehall Arts Centre. Photo : Erik Zennström

Le Firehall Arts Centre inaugure sa 39e saison avec une première mondiale : Chapter 21 de la compagnie vancouvéroise Raven Spirit Dance. Plus tard en novembre, le public pourra voir un spectacle solo intitulé Paddle Song, qui raconte l'histoire de la grande poétesse d'origine mohawk Pauline Johnson.

De son côté, le théâtre Belfry de Victoria lance sa saison avec une pièce en ligne, Same Old Same Old, écrite par deux collaborateurs du Belfry, soit Jan Wood et James Fagan Tait. En novembre, les amateurs de théâtre pourront retourner en salle pour voir Serving Elizabeth, une pièce inspirée de la série The Crown.