L'ancienne mairesse est décédée dimanche dernier à l'âge de 94 ans.

Le Village de Bas-Caraquet rend hommage à Béatrice «Bibi» Doiron Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Elle a été la première femme francophone à se faire élire à la mairie d'une municipalité au Nouveau-Brunswick, en 1974.

C'est à sa prochaine réunion, lundi prochain, que le conseil municipal de Bas-Caraquet va convenir d'une manière d'honorer sa mémoire.

Béatrice «Bibi» Doiron, accompagnée de sa fille Agnès, en décembre 2017 Photo : Radio-Canada / René Landry

Il y a plusieurs scénarios , explique le maire, Roger Chiasson. On préfère en jaser un peu à la table du conseil. Ensuite, on pourra se positionner publiquement pour voir comment on s'enligne pour rendre cet hommage-là de façon que ça demeure permanent dans la communauté.

Les funérailles de madame Doiron ont eu lieu, vendredi, à l'église de Bas-Caraquet.

Elle a ouvert les portes

Roger Chiasson estime que la contribution de Béatrice Doiron à la vie publique et communautaire ne doit pas tomber dans l'oubli.

Roger R. Chiasson, maire de Bas-Caraquet. Photo : Radio-Canada

C'est une femme qui s'est démarquée , affirme-t-il. Elle a ouvert les portes aux femmes, aux filles pour qu'elles s'impliquent davantage dans les communautés. Elle laisse des traces et des souliers qui sont assez durs à chausser.

Recrutée par Richard Hatfield

Le maire de la ville voisine de Caraquet, Bernard Thériault, ex-ministre libéral, a une grande admiration envers Béatrice Doiron, qui avait tenté sa chance en politique provinciale, en 1978 aux côtés du premier ministre progressiste-conservateur Richard Hatfield.

L'ex-premier ministre du Nouveau-Brunswick, Richard Hatfield. Photo : Radio-Canada / Archives

Elle était de la première rangée des « soldats » que Richard Hatfield avait recrutés dans la Péninsule acadienne pour commencer sa conquête de 1982 , rappelle-t-il. Hatfield avait vu en madame Doiron, je pense, tout le talet et le potentiel qu'elle avait.

Bernard Thériault souligne qu'il avait toujours beaucoup de plaisir à la croiser.

C'était une personne très grégaire, très sociable , dit-il. Elle aimait parler de la Péninsule, de la politique, de la vie communautaire. C'était une grande personne.

Bernard Thériault, maire de Caraquet Photo : Radio-Canada / René Landry

En plus de la mairie, Béatrice « Bibi » Doiron a été enseignante, directrice d'école et impliquée dans de multiples causes communautaires.

L'une de ses filles, Agnès, a également occupé le poste de maire de Bas-Caraquet.