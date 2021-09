Fusillades à Ottawa: la conseillère Deans écorche le maire Watson

Dans une lettre qu’elle adresse au maire, la conseillère Diane Deans se dit choquée et surprise de constater que M. Watson soit aussi déconnecté du travail qui se fait en ville pour réduire la violence et les fusillades, notamment par le groupe Prévention du Crime Ottawa.

Il y a plusieurs partenaires, des agences, des bénévoles partout en ville qui font déjà du travail humain dans la communauté pour lutter contre la criminalité. Ce travail se fait déjà , a-t-elle dit en entrevue à CBC.

Je ne pense pas que le maire soit complètement au courant de l’important travail qui se fait en ce moment Une citation de :Diane Deans, présidente de la Commission des services policiers d’Ottawa et conseillère municipale de Gloucester-Southgate

Selon elle, il faut davantage s'attaquer à la source du problème, plutôt que d’augmenter systématiquement les ressources policières. Elle cite par exemple le logement abordable, l’accompagnement des jeunes en milieu défavorisé et mettre davantage de ressources en santé mentale pour réduire la criminalité.

Cette sortie de Diane Deans survient après la tenue d’une rencontre au sommet organisée par le maire Watson, mercredi, pour faire le point sur les nombreuses fusillades qui ont eu lieu dans les derniers mois.

On compte près d’une soixantaine de fusillades à Ottawa en 2021, dont la plus récente est survenue dans la nuit de jeudi à vendredi près de l’intersection des chemins Albion and Lester dans le sud de la ville.

Le maire, qui voudrait augmenter le budget du Service de police de la ville, a mis en place une table de leadership pour réduire la criminalité.

Le directeur général de la Ville, le chef du Service de police d’Ottawa, des proches conseillers du maire, des gens d’affaires et le conseiller municipal de Rideau-Vanier, Mathieu Fleury, font partie de ce groupe.

Or, Diane Deans n’a pas été invitée à participer à cette réunion, même si elle préside la Commission des services policiers de la ville.

J’ignore pourquoi je n’ai pas été invitée. Pourtant, j’étais disponible. Il faudrait demander au maire. S’il m’avait invité, j’y serais allée , a-t-elle dit.

Depuis des mois, la relation entre la conseillère Deans et M. Watson semble se détériorer. La conseillère a notamment accusé le maire de ne pas collaborer avec les conseillers municipaux qui ne se ralliaient pas régulièrement à lui.

En entrevue, elle affirme ne rien avoir contre le maire et être prête à travailler avec lui à tous les jours .

Jim Watson réplique

Dans un courriel envoyé à CBC, le porte-parole du maire affirme que ce dernier rencontre presque tous les jours des leaders de la communauté et des fonctionnaires de la ville dans une panoplie de dossiers.

Selon Patrick Champagne, le maire est toujours disponible pour travailler avec les conseillers municipaux, mais que la conseillère Deans ne l’avait pas interpellé après la fin de semaine du travail pour parler des fusillades qui sont survenues.

Le maire d'Ottawa, Jim Watson, a déclaré que la ville d'Ottawa est toujours sécuritaire. Photo : Radio-Canada / Jérôme Bergeron

En point de presse mercredi, M. Watson a déclaré que la ville était toujours sécuritaire, mais qu’il fallait s’attaquer au problème rapidement pour rétablir la confiance des résidents et des commerçants.

Un acte de violence, c’est un de trop et c’est pour cette raison que j’ai communiqué avec le chef Sloly pour établir un dialogue. Ce n’est pas acceptable de voir autant de fusillades depuis deux ou trois mois , a-t-il dit.

Après la rencontre de mercredi, le chef du Service de police d’Ottawa, Peter Sloly, a déclaré en entrevue que des efforts sont faits tous les jours à Ottawa pour réduire le taux de criminalité et que ces efforts portent leurs fruits.

Selon lui, il y aurait moins de fusillades cette année que dans les dernières années, à l’exception de 2020 en raison de la pandémie. Toutefois, il concède que beaucoup de travail doit encore être fait et que des ressources supplémentaires en matière de santé mentale doivent être déployées.