À la découverte des églises du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les Journées du patrimoine religieux seront de retour un peu partout au Québec samedi et dimanche.

À l’échelle de la région, les curieux pourront en profiter pour découvrir sept lieux de culte de fond en comble comme la cathédrale Saint-François-Xavier, de Chicoutimi, l’ermitage Saint-Antoine, de Lac-Bouchette ainsi que les églises Saint-Jean-Baptiste et Saint-Jérôme qui se trouvent respectivement à L’Anse-Saint-Jean et à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.

C’est une occasion particulière de visiter des endroits qu’on a l’habitude de voir lorsqu’il y a une cérémonie, un mariage, un baptême. [Or, dans de pareilles circonstances], on ne peut pas avoir accès à tous les espaces , souligne le directeur adjoint du Service de la culture, des sports et de la vie communautaire de Saguenay, Luc-Michel Belley.

C’est le moment tout indiqué pour voir les sacristies, les jubés, les orgues [...] le mobilier, les statues, les œuvres d’art , énumère-t-il.

En outre, les curieux ne seront pas laissés à eux-mêmes.