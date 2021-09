Tadoussac participe à un projet pilote pour réduire les gaz à effet de serre

Ce projet d’une durée de trois ans est mené par une alliance composée de neuf municipalités, une Municipalité régionale de comté (MRC) et les organismes Nature Québec et la Société pour la nature et les parcs (SNAP).

Ils travailleront avec des scientifiques pour mieux gérer l’aménagement du territoire afin de maximiser la rétention du carbone dans les milieux naturels.

On va évaluer avec des données dont disposent les municipalités, leurs capacités actuelles de captation et de rétention du carbone et on va proposer des interventions pour améliorer les pratiques forestières et agricoles en milieu privé et également des interventions au milieu des municipalités , indique le responsable des solutions nature et relations gouvernementales à la SNAPSociété pour la nature et les parcs du Canada , Diego Creimer

Conserver, mieux gérer et restaurer sont les mots d’ordre qui orienteront cet exercice de mentorat, explique M. Creimer.

Par exemple, les milieux humides et les forêts intactes sont des grands puits de carbone. Ce sont des machines à capter et surtout à stocker du carbone. À chaque fois qu’on détruit des forêts anciennes pour des questions d'aménagements forestiers ou d’exploitation forestière ou autre, on perd notre capacité de captation et de rétention de carbone dans le sol. On va regarder avec les municipalités, qu’est-ce qui peut être conservé de plus , précise-t-il.