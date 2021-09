Avis de faire bouillir l’eau plus long que prévu à Saint-Nicolas

Les résultats des analyses microbiologiques effectuées le 3 septembre, pour le secteur Saint-Nicolas, indiquaient la présence de coliformes totaux qui ne respectaient pas les normes provinciales.

À ce stade-ci, nous sommes toujours à examiner la cause exacte de la problématique. Une conjoncture de facteurs externes (conditions météorologiques, travaux réalisés à proximité du réseau, etc.) comme internes (niveau de désinfection, etc.) peut expliquer la situation actuelle. Nos équipes sont à pied d’œuvre afin d’identifier les sources de la contamination et apporter les correctifs appropriés , explique la Ville de Lévis sur son site Internet.

Bouillir l'eau durant une minute

L’avis doit être maintenu jusqu’à ce que l’ensemble des résultats des analyses confirment l’absence de bactéries pouvant affecter la santé, pendant deux jours consécutifs.

D’ici là, il est demandé de faire bouillir l’eau durant une minute avant de la consommer. Il est aussi recommandé d’utiliser de l’eau bouillie ou embouteillée pour la préparation des breuvages, biberons et aliments pour bébé, le lavage des fruits et légumes, la fabrication de glaçons, le brossage des dents et le rinçage de la bouche.

L’avis de faire bouillir a été émis il y a une semaine et l’administration municipale estimait au départ que la situation serait rétablie le 6 septembre. Or, l’identification de la cause et le rétablissement de la situation semblent plus complexes que prévu.