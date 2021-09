Le Carrefour de l’Isle-Saint-Jean à Charlottetown a permis de « bâtir une communauté »

C'était quelque chose qui était tant attendu par la communauté. On avait des lieux pour se regrouper , se souvient Charles Duguay, bénévole de la première heure.

Avant, on n'avait pas d'espace spécifiquement francophone à Charlottetown. On avait nos bureaux à un endroit, la garderie était à un autre, l'école aussi , complète Émile Gallant, qui a été président et directeur général du centre.

Le nouveau point de base de la communauté francophone, selon ses mots, a ainsi permis de mettre sous le même toit les élèves, les enfants plus jeunes, les parents et la communauté au sens large.

Pour autant, former une identité francophone dans la capitale représentait des difficultés plus importants que dans les régions acadiennes historiques, selon Charles Duguay, notamment en raison du caractère mouvant de la communauté.

C'est sûr que c'est plus compliqué, beaucoup de gens ici sont en transition , explique celui qui habite dans la province depuis 33 ans.

Des gens viennent un an, ou deux, puis déménagent. En région Évangéline, ils sont là depuis des générations, depuis l'origine de l'île, ce sont de vieilles familles , poursuit-il.

Charles Duguay, aujourd'hui vice-président de la Société acadienne et francophone de l'Île-du-Prince-Édouard, affirme que le Carrefour a permis de former une communauté , qui pouvait alors se rassembler et parler en français. Un besoin impératif pour le noyau francophone qui naissait dans la capitale, alors que la vie quotidienne se passait, et se passe toujours, majoritairement en anglais.

Charles Duguay, qui habite à l'Île-du-Prince-Édouard depuis plus de 30 ans, s'est investi dès le début dans les activités du Carrefour de l'Isle-Saint-Jean et dans le développement de la communauté francophone de la capitale insulaire. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

À Charlottetown, tu n'as pas la vibe francophone. À Évangéline, eux autres, ils ont leur aréna, leurs installations, leur village , note Charles Duguay. L'installation du centre scolaire-communautaire a ainsi permis à Charlottetown d'accéder au fil des ans au rang de région francophone.

La nôtre, elle a moins d'histoire que la région Évangéline, mais elle se bâtit. Une citation de :Charles Duguay

Aujourd'hui, avec un nombre trois fois plus important d'élèves qu'il y a trente ans, la communauté francophone du grand Charlottetown a grossi jusqu'à atteindre près de 9000 personnes qui se disent bilingues selon les chiffres du recensement de 2016.

Nouveaux défis pour l'engagement communautaire

L'engagement communautaire y souffre cependant de nouveaux défis, notamment liés au manque de place. L'école et la garderie grignotent les espaces du bâtiment, pour accommoder une population sans cesse croissante.

Charles Duguay estime aussi que la communauté s'implique moins. D'une part en choisissant les événements auxquels participer. On y allait juste pour pouvoir parler français , se remémore-t-il, en pensant aux années suivant l'ouverture.

D'autre part, en participant moins à l'organisation des activités. Avant tu avais moins d'employés, mais plus de bénévoles , note-t-il. Il cite les comités sportif, social ou culturel qui existaient alors.

Ce n’était pas toujours la responsabilité des employés de faire des activités, maintenant il y a beaucoup qui leur tombe sur le dos , poursuit l'ancien bénévole.

La communauté, faut se prendre en main nous autres aussi! Une citation de :Charles Duguay

Un avis partagé par l'actuelle directrice, Chérine Stévula. On est en train de travailler là-dessus, on en a discuté à la dernière assemblée générale annuelle , explique-t-elle.

Émile Gallant, quant à lui, pense que le caractère nouveau du Carrefour, il y a 30 ans, poussait plus de personnes à s'y investir. Lui-même en parle comme de son deuxième chez-nous , confiant qu'il y a rencontré sa future femme lors d'une activité.

Émile Gallant a occupé successivement les postes de président puis de directeur général du centre scolaire-communautaire de Charlottetown. Photo : Radio-Canada

Surtout, l'ancien président et directeur général souhaiterait voir le centre scolaire-communautaire devenir un véritable « carrefour », regroupant sous son toit les organismes francophones proposant des services, voire des médecins ou des caisses populaires, comme cela se fait dans d'autres provinces.

Un carrefour, c'est où les gens se rencontrent! Une citation de :Émile Gallant

Chérine Stévula regrette elle aussi que certains organismes aient déserté le bâtiment ces dernières années pour aller s'installer au centre-ville de Charlottetown, en raison selon elle d'un manque de visibilité du Carrefour, dont la localisation est excentrée.

Les trois intervenants attendent avec impatience l'agrandissement de la bâtisse, prévu dans plusieurs années, qui permettra de redonner à chaque composante sa juste place.