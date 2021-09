Larry se dirige vers Terre-Neuve et les autorités demandent de s’y préparer

L’ouragan Larry remonte tranquillement la côte ouest et devrait frapper Terre-Neuve-et-Labrador vendredi soir.

Vers 9 h 30, Larry était encore un ouragan de catégorie 1 et se situait à 1070 kilomètres au sud-ouest du cap Race. Il se dirige vers le nord-nord-est à 50 kilomètres à l’heure, soit une vitesse un peu plus rapide que jeudi.

Environnement Canada a émis un avertissement d’ouragan et de vents forts pour la région de Saint-Jean et la péninsule d’Avalon. Les vents pourraient atteindre 140 kilomètres à l’heure, et les plus fortes rafales sont attendues sur les collectivités côtières.

Des avertissements de vents et de pluie ont aussi été émis pour l’est de Terre-Neuve, ainsi que sur une partie de la Grande Péninsule du Nord et des côtés sud et ouest du Labrador.

Des avertissements de tempête tropicale ont été émis pour la moitié est de la province, où des rafales allant jusqu'à 110 km/h sont attendues sur les zones exposées.

Le centre de l’ouragan

Le météorologue Bob Robichaud prévoyait vendredi matin que le centre de l’ouragan devrait passer juste à l’ouest de la péninsule d’Avalon vers 1 h ou 2 h du matin, samedi.

Les vents vont arriver un petit peu avant le centre de la tempête , ajoute-t-il.

Un épisode de forte pluie pourrait laisser jusqu’à 50 milimètres dans la nuit de vendredi à samedi.

Bob Robichaud, du Centre canadien de prévision des ouragans, en 2018. Photo : CBC

Selon Bob Robichaud, le pire de la tempête aura lieu entre minuit et 4 h du matin.

Une des bonnes choses avec Larry, c’est que ça va se déplacer très très vite , dit-il, en ajoutant que tout devrait se terminer samedi matin.

Le Centre canadien de prévision des ouragans à Halifax a déclaré que les vents puissants risquent de renverser des arbres, faire tomber des lignes électriques et endommager des biens.

On sait qu’il y a une tente dans la ville de Saint-Jean pour des spectacles… Des tentes avec des ouragans ce n’est pas un bon mix, ça, c’est certain , déclare Bob Robichaud.

Conditions côtières dangereuses

Des avertissements d'ondes de tempête sont en vigueur pour le sud d'Avalon et les péninsules de Burin et de Connaigre, où la hauteur maximale des vagues pourrait atteindre 14 mètres.

Des vagues durant une tempête sur la péninsule d'Avalon, le matin du 15 novembre 2018. Photo : Courtoisie de Clifford Doran

Des inondations côtières sont attendues sur la côte est de Terre-Neuve et les vagues pourraient causer des dégâts d’infrastructures.

Les citoyens sont également invités à ne pas s’approcher des côtes.

Larry entreprendra sa transition vers une tempête post-tropicale tout en traversant très rapidement les eaux canadiennes plus froides.

Furey fait appel à la prudence

Jeudi, le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, a pris la parole pour mettre en garde les résidents.

Tout comme la Croix rouge l’a fait, il a rappelé l’importance d’établir un plan d’urgence.

Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Les citoyens sont invités à surveiller les alertes météorologiques locales, couper les branches et les arbres morts afin de diminuer le risque qu’ils tombent et de prévoir suffisamment de vivre, d’eau et de médicaments, parce qu'il est possible qu'il y ait des pannes d’électricité.

On demande également de sécuriser les objets à l'extérieur et se préparer pour des pannes de courant et des inondations causées par les fortes pluies.

Andrew Furey a dit que le personnel du ministère des Transports et de l’Infrastructure est à l’œuvre pour déboucher les ponceaux et les drains dans l’est de l’île.

Il a aussi indiqué que les services d’électricité et les régies régionales de santé ont élaboré des plans de contingence en cas d’urgence.

Un rappel d’Igor

La situation rappelle les dégâts causés par l’ouragan Igor, en 2010. À ce moment, plusieurs routes avaient été détruites, une personne était morte et 200 millimètres de pluie étaient tombés en une seule journée.

L’armée canadienne avait été déployée pour ravitailler plusieurs collectivités et réparer des infrastructures.

Une route inondée près de l'hôpital général de Saint-Jean , à Terre-Neuve, après le passage de l'ouragan Igor, en 2010. Photo : CBC

Andrew Furey a indiqué que le gouvernement provincial pourrait demander l’aide d’Ottawa s’il le juge nécessaire.

C’est vraiment les vents qu’on surveille de près. Je ne pense pas qu’il va y avoir de gros impacts liés à la pluie. Il pourrait y avoir de la pluie forte, mais on ne prévoit pas de grosse inondation, comme on a vu avec Igor , dit pour sa part Bob Robichaud.

Avec les informations de Patrick Butler, de la Presse canadienne et de l’émission de radio Le réveil Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador