Un bénévole acadien à Ground Zero

Dès le 15 septembre 2001, Jerry Doucett dirige les deux centres de sauvetage de la Croix-Rouge américaine à Ground Zero. C'est là qu'on se dévoue à nourrir, vêtir et soutenir physiquement et psychologiquement les secouristes, pompiers, policiers et enquêteurs qui fouillent les décombres.

Photo : Gracieuseté Jerry Doucet