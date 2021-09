Des pompiers forestiers de la Côte-Nord en renfort dans l’État de Washington

Parti pour 14 jours, ce contingent québécois prêtera main-forte aux équipes locales, explique l’agente à la prévention et aux communications de la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu , Isabelle Gariépy, lors de son passage à l'émission Bonjour la Côte vendredi matin.

Ils vont s’assurer de faire des coupe-feu pour contenir l’incendie sur lequel ils seront assignés , précise-t-elle.

Isabelle Gariépy est agente à la prévention et à l'information pour la SOPFEU (archives). Photo : Radio-Canada

Malgré une saison des feux hâtive en mai, alors que la Côte-Nord a connu 14 feux de forêt, le reste de la saison estivale s’est avérée plutôt calme.

En moyenne, quatre feux de forêt se déclenchent habituellement au mois de mai dans la région.

Un printemps très hâtif, mais après ça, ça s’est quand même calmé. On a eu plus d’humidité au Québec, ça a permis d’avoir une saison plus relaxe pendant la période estivale. On avait donc le temps d’envoyer des gens. On fait toujours une vérification météo avant d’envoyer des gens et là on a pu le faire , relate Mme Gariépy.

Si la région a partagé ses effectifs avec les États-Unis et d’autres provinces, la porte-parole de la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu rappelle que la Côte-Nord a également bénéficié de l’aide de pompiers de l’extérieur cette année.

Au mois de mai, des pompiers forestiers de la Colombie-Britannique et du Nouveau-Brunswick sont venus prêter main-forte près de Baie-Comeau.