Hausse des cas de COVID-19 chez les jeunes à Kingston après des fêtes géantes

Dans un communiqué publié jeudi, le Bureau de santé publique local a expliqué que la transmission se produit lors de contacts étroits et non protégés entre des personnes dans des contextes sociaux [...] où la distance physique est limitée et où les couvre-visages ne sont pas portés .

L’arrivée de la rentrée à l’Université Queen’s a donné lieu à une série de fêtes géantes dans les rues du centre-ville, et ce malgré la progression du variant Delta.

On ne sait pas combien de cas ont été liés à ces fêtes.

Les avertissements des autorités et de multiples interventions policières ces dernières semaines n’ont pas empêché d’autres rassemblements monstres de se tenir lors du long week-end de la Fête du travail.

La police de Kingston a déclaré avoir inculpé 11 personnes dans le district la fin de semaine passée en vertu de la Loi sur la réouverture de l'Ontario, estimant que la foule y variait de 3500 à 5000 personnes.

Le maire de Kingston consterné

De vendredi soir à mardi matin, la police a été appelée pour 106 plaintes concernant le bruit, dont trois ont donné lieu à des amendes. Les officiers ont infligé 35 amendes supplémentaires, également pour bruit, et ont essuyé plusieurs lancers de bouteilles.

Consterné par les faits, le maire de Kingston, Bryan Paterson a tenté d’expliquer le comportement des étudiants fêtards : Peut-être qu’[ils] ne réalisent pas à quel point c'est un problème et une préoccupation pour nous en tant que communauté, pour les résidents des quartiers [qui] doivent supporter le bruit et d'autres perturbations.

Nous constatons un niveau d'inquiétude et de perturbation qui dépasse ce que nous avons vu auparavant. Nous devons réagir à cela, à la fois la Ville et l'Université. Une citation de :Bryan Paterson, maire de Kingston

Dans un communiqué jeudi, l'Université Queen's a déclaré qu'elle était contrariée à la fois par la taille des soirées du week-end et par le comportement agressif observé.

L'Université ne tolère pas ce comportement et nous ne tolérerons aucune activité mettant les autres en danger. Une citation de :Université Queen's

Le week-end dernier a été une situation sans précédent , selon l'Université, alors que des milliers d'étudiants retournent aux cours en personne après plus d'un an d'apprentissage à distance.

Certains étudiants pourraient faire face à des sanctions en vertu du code de conduite de l’établissement, y compris l'expulsion.