S’appeler Osama après le 11 septembre : que signifie ce nom pour ceux qui le portent

L’équipe de CBCCanadian Broadcasting Corporation a interviewé quatre hommes qui portent ce nom pour savoir ce que cela signifiait pour eux.

NDLRNote de la rédaction : Bien que la graphie privilégiée en français est Oussama, nous avons respecté celle utilisée par les personnes citées dans le texte.

Osama Khudair, 36 ans

Lorsque les deux avions ont heurté le World Trade Center le 11 septembre 2001, l'école secondaire d'Ottawa qu'Osama Khudair fréquentait a permis aux élèves de rentrer chez eux plus tôt.

M. Khudair, dont la famille a émigré au Canada depuis la bande de Gaza lorsqu'il avait 13 ans, se souvient que les images diffusées ce jour-là lui donnaient l'impression que le monde touchait à sa fin .

Avec l’Al-Qaïda d'Oussama ben Laden considéré comme le cerveau derrière les attaques, le prénom de M. Khudair est rapidement devenu tristement célèbre à travers le monde.

Ce moment a [tout] changé , a déclaré l’homme de 36 ans. Tout le monde savait comment prononcer Oussama.

Ce qu'il ne réalisait pas à l'époque, c'était combien de temps durerait la stigmatisation. Des décennies après les attentats du 11 septembre, M. Khudair a déclaré que le nom d'Oussama reste encore entaché par les actes terroristes.

« Il est difficile d'expliquer aux autres ce que c'est que d'avoir le nom Oussama », dit Osama Khudair, montré ici avec sa femme, Amanda Watson, et sa fille Ella Khudair. Photo : Gracieuseté : Osama Khudair

Le résident de Kanata utilise souvent sa voiture d’entreprise immatriculée au nom de celle-ci, plutôt que sa voiture personnelle, qui est à son propre nom. M. Khudair a déclaré qu'il avait souvent été interpellé par la police alors qu'il conduisait et soupçonnait que c'était à cause de son nom.

Il reconnaît que certaines personnes peuvent penser qu'il est paranoïaque, mais a déclaré que c'est très, très difficile de décrire cela à quelqu'un qui ne l'a pas vécu.

Traverser les frontières internationales reste également un cauchemar.

Avoir le nom Osama, ce n'est pas facile. Ça comporte ses défis. Une citation de :Osama Khudair

Vous essayez – autant que vous le pouvez – de rendre les choses amusantes pour les gens parce que les gens vous regardent différemment. Ils vous jugent parfois. Vous essayez de ne pas vous laisser affecter, en vous sentant jugé. [Mais] ce n'est pas facile.

Ses sentiments sont compliqués par la fierté qu'il éprouve du nom que lui a donné sa grand-mère. En arabe, Oussama signifie lion.

Alors qu'il s'est présenté comme Sam 20 ans plus tard, il met désormais un point d'honneur à utiliser son prénom au complet.

Non, je n'ai pas honte de mon nom , a déclaré M. Khudair. J'aime mon nom.

Osama AlShafeey, 33 ans

Lorsque les tours sont tombées, Osama AlShafeey a déclaré que son nom avait beaucoup attiré l'attention sur lui dès son jeune âge.

Osama AlShafeey préfère qu'on l'appelle « Zab ». Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Formé comme assistant de pharmacien, le chauffeur-livreur – arrivé à Ottawa en provenance de la Jordanie il y a seulement deux ans – a indiqué que même des décennies plus tard qu'ils vous jugent encore seulement comme un musulman ou que vous êtes [une] personne religieuse .

Il se fait souvent appeler Zab ou d'autres pseudonymes, qualifiant le nom Osama comme étant le nom le plus célèbre du monde .

Les blagues que les clients ont racontées à ses dépens sont loin d'être subtiles.

Oussama ben Laden m'a livré la nourriture. Vous me livrez une bombe, me lancent les clients. Une citation de :Osama AlShaffeey

Lorsque le président américain Barack Obama a annoncé la mort d'Oussama Ben Laden en 2011, cela n'a guère aidé. Cela ne change rien pour les personnes qui portent ce nom, car nous avons cet historique , a-t-il dit.

Le chauffeur-livreur préfère se concentrer sur ses objectifs de vie que sur tous les commentaires et les blagues.

Maintenant, il considère changer de nom, parce que, je ne veux plus avoir à utiliser ce nom.

Osama AlTawil, 38 ans

Osama AlTawil se rendait en cours à l'Université Carleton lorsque la nouvelle des attentats du 11 septembre a retenti. Après un appel paniqué de sa famille, il est rentré tôt chez lui.

J'avais peur d’être peut-être attaqué. Une citation de :Osama AlTawil.

« Nous avons le même nom mais cela ne veut pas dire que nous sommes la même personne », a déclaré Osama AlTawil. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Aujourd'hui, son nom continue de transporter ses bagages indésirables. Il a dit que les gens le regardent parfois lorsque son nom est prononcé à voix haute. Comme M. Khudair, il utilise parfois le sobriquet Sam , en particulier sur son curriculum vitae, où il pense que cela a un réel impact.

[Mon nom] m'a empêché d'obtenir un travail décent. Une citation de :Osama AlTawi

Aujourd'hui, l'homme de 38 ans dirige sa propre entreprise et n'a pas à postuler pour un emploi, ce qui signifie qu'il utilise son prénom beaucoup plus souvent. Dans l'ensemble, il est devenu plus à l'aise malgré les regards parfois jetés sur lui.

Nous avons le même nom, mais cela ne veut pas dire que nous sommes la même personne , a-t-il déclaré. Si vous vous appelez Oussama, vous n'êtes pas Ben Laden.

C'est le nom que ses parents ont choisi pour lui, a déclaré M. AlTawil. C'est un nom avec une connotation de courage, et il en est fier.

Peu importe ce que les gens en pensent, c'est leur problème, pas le mien.

Ossama AlBardan, 22 ans

À seulement 22 ans, Ossama AlBardan n'a aucun souvenir du 11 septembre et ne s'est pas senti discriminé à cause de cela. Alors qu'on l'appelait ben Laden , il a dit que ce n'était qu'une blague entre amis de l'école.

Il a eu une expérience beaucoup plus positive avec ce nom que d’autres. Cela rend les gens curieux d'en savoir plus sur moi , a-t-il déclaré.

Ossama AlBardan a adopté le caractère de « lion » qui est lié à son nom. En arabe, Oussama signifie « lion ». Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

J'ai l'impression que ce nom me rend spécial au Canada. Une citation de :Ossama AlBardan

M. AlBardan a adopté le caractère de lion qui est lié à son nom. Pour son 20e anniversaire, sa famille a organisé une fête sur le thème de la royauté.

Il a embrassé la royauté du nom et espère que d'autres comme lui, finiront par apprécier leur prénom comme il le fait.

Ils devraient être fiers de leur nom. Ils devraient en savoir plus sur leur nom, la signification de leur nom et l'histoire qui se cache derrière.

Avec les informations de Krystalle Ramlakhan et de Joseph Tunney