Réunion au son des tambours à travers le Canada

Drums Across Canada (Tambours à travers le Canada, traduction libre) est un nouveau programme créé par la directrice artistique Michele-Elise Burnett, dans le cadre du rassemblement annuel de trois jours Celebration of Nations dans la région de Niagara.

Le concept lui est venu à travers une vision lors de la pleine lune du 24 juin, appelée Lune des fraises.

La vision était que nous devions chanter et tambouriner pour les esprits des enfants qui ne sont jamais revenus à la maison , a déclaré Mme Burnett, faisant référence à la découverte de restes humains dans plusieurs anciens pensionnats pour Autochtones au Canada cet été.

Il fallait tambouriner et chanter pour nos ancêtres qui marchent à nos côtés, et nos matriarches, dans le monde naturel parce qu'en ce moment nous sommes dans un tel état de deuil, nous tous, que nous soyons Autochtones ou non. Une citation de :Michele-Elise Burnett, directrice artistique et organisatrice de Drums Across Canada

Dimanche, les percussions commenceront au Centre d’arts de la scène FirstOntario à St-Catharines à 16 h HAE. Des musiciens de l'est à l'ouest répondront à l'appel des tambours avec leurs propres rythmes. Tous seront diffusés en direct sur Internet, permettant aux autres de les rejoindre depuis chez eux.

Michele-Elise Burnett est directrice artistique de Celebration of Nations, un rassemblement annuel d'arts autochtones de trois jours dans la région de Niagara. Photo : Photo soumise par Michele-Elise Burnett

Cela permettra également aux non autochtones de participer et de bénéficier du battement de tambour, qui, selon elle, sert de remède en imitant le battement de cœur de la Terre mère.

En ce moment, nous avons besoin de guérison, et nous ne pouvons le faire que si nous nous unissons à travers le Canada et envoyons ces vibrations de guérison que seul le tambour peut vraiment faire retentir , a expliqué Mme Burnett.

Nous espérons que nous pourrons vraiment envoyer un message d'unité, de paix, de respect et d'amitié, tous nous rassembler, guérir ensemble et forger un nouveau changement de paradigme dont nous avons besoin pour créer des changements transformables et durables, et les changements que nous pouvons faire ensemble.

Les groupes participants sont :

Strong Water Women à St-Catharines, en Ontario

Eastern Circle et Pokuhulakon Witsehkehsu (Sisters of Drums) à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick

Hishuk'ish Tsawalk Drum & Dance Group à Nanaimo, en Colombie-Britannique

Ecko Aleck, en Colombie-Britannique

D’autres groupes joueront en amont avant de se connecter en ligne à l’événement, tels que Warrior Womyn of Positive Drum à London.

Lorsque nous chantons pour la guérison et la prière, nous savons que nous pouvons nous connecter avec nos ancêtres et nous connecter avec le créateur , a déclaré Colleen Jamieson, membre du groupe.