Arrestation d’un homme armé au parc Victoria de Moncton

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a arrêté un homme mardi dans le parc Victoria de Moncton alors qu’il se promenait avec une arme à feu prohibée et chargée.

Ryan Maillet a tenté de fuir lorsque les policiers se sont approchés de lui dans le parc.

Il a également fouillé dans sa poche pour tenter d’en sortir quelque chose , selon la GRCGendarmerie royale du Canada .

Il a ensuite été arrêté sans incident.

En soirée, la GRCGendarmerie royale du Canada s’est rendue dans une résidence de la rue Cameron dans le cadre de son enquête.

La police a saisi deux armes, dont une arme semi-automatique entreposée de manière négligente avec des munitions à proximité, des stupéfiants et des médicaments sur ordonnance.

Les policiers ont saisi des armes à feu et de la drogue. Photo : Courtoisie - GRC Nouveau-Brunswick

Ryan Maillet a comparu au tribunal de la Cour provinciale à Moncton mercredi. Il a ensuite été mis en garde à vue et il doit comparaître à nouveau le 22 septembre.

Il est accusé de possession non autorisée d’une arme prohibée et d’une arme à feu pendant une interdiction et de port d’une arme dissimulée.

L’enquête se poursuit.