Dollarama veut attendre avant de vendre des articles à 4,50 $

J'ai résisté longtemps contre l'idée d'introduire des articles à un prix de 4,50 $ et j'aimerais attendre encore plus longtemps , a dit Neil Rossy, président et chef de la direction, lors d'une conférence téléphonique visant à discuter des résultats du deuxième trimestre de son exercice 2022 (terminé le 1er août).

La dernière augmentation du prix maximal à 4 $ remonte à 2015. Si la pression sur les conteneurs et les frais de livraisons demeure pour une plus longue période, et il est encore trop tôt pour le dire, dans ce cas, ce serait un outil que nous aurions pour naviguer au travers d'une longue période inflationniste , ajoute-t-il.

M. Rossy a dit que la société avait plusieurs outils à sa disposition pour gérer ses coûts. Il a donné en exemple le plastique choisi dans la conception de certains articles non précisés qui pouvait être remplacé par un plastique moins cher. C'est le genre de chose pour lequel un consommateur ne peut pas voir la différence.

Dollarama négocie actuellement avec les transporteurs de conteneurs et l'issue de ces négociations pourrait avoir un impact sur la décision d'augmenter les prix durant l'exercice 2023, qui se déroule durant l'année civile 2022. Les importations représentent entre 50 % et 60 % des articles vendus chez Dollarama, a dit Jean-Philippe Towner, chef de la direction financière.

La valeur des stocks de Dollarama a décliné depuis le 31 janvier, passant de 630 millions de dollars à 586 millions de dollars au 1er août dernier. Les stocks sont en baisse, mais ça ne nous fait pas perdre de ventes, répond M. Rossy. Nous déployons de grands efforts afin de prioriser les articles dont nous avons besoin.

Le dirigeant s'est voulu rassurant quant à la période des Fêtes. Ces articles sont achetés des mois en avance et nous les mettons de côté.

Le confinement ontarien fait mal

Les restrictions sanitaires en Ontario ont constitué un vent de face pour le détaillant. Les ventes de produits non essentiels ont été interdites dans la province pour une durée de cinq semaines et demie au cours du trimestre. Ça a impacté 40 % de notre réseau tandis que nous avons près de 550 magasins en Ontario.

Les ventes dans les magasins comparables – une donnée clé pour mesurer la croissance interne – ont reculé de 5,1 % en raison de cette interdiction.

Ce commerce a bloqué l'accès à des allées de produits non essentiels. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Si l'impact du confinement a été un peu plus grand que ce qu'avaient anticipé les analystes, les investisseurs ne devraient pas trop s'en formaliser, croit Brian Morrison, de Valeurs mobilières TD, qui souligne que les ventes comparables sont en hausse de 5,1 % pour les semaines où la restriction était levée.

À la Bourse de Toronto, l'action de Dollarama reculait toutefois de 1,81 $, ou 3,15 %, à 55,69 $ à la fermeture.

Le bénéfice net ajusté par action à 0,48 $ est en hausse par rapport au 0,46 $ enregistré à la même période l'an dernier. Les analystes interrogés par Refinitiv anticipaient un bénéfice par action de 0,50 $.

Les ventes de la période de 13 semaines terminée le 1er août ont totalisé 1,03 milliard de dollars, contre 1,01 milliard de dollars l'an dernier.

Dollarama a ouvert 13 nouveaux magasins au cours du trimestre pour porter son nombre total de magasins à 1381, par rapport à 1314 il y a un an.

L'Halloween à surveiller

Pour les quelques semaines écoulées du trimestre en cours, M. Rossy note que les ventes sont stables, mais il ajoute que la fête de l'Halloween sera déterminante.

Il souligne que les ventes d'Halloween en 2020 avaient été particulièrement vigoureuses et que la comparaison sera difficile.