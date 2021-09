Le CIUSSS MCQ s’invite au Festival western de Saint-Tite

Les autorités régionales de la santé seront bien présentes durant ce 53e Festival western de Saint-Tite qui débute vendredi et se termine le 19 septembre. Des tests de dépistage et des vaccins seront disponibles tout près du site. Il s’agit d’une première dans l’histoire du festival.

Une équipe de vaccination s'installera près des Grandes estrades Coors Original, où se déroulent les rodéos.

Les festivaliers pourront s’y rendre pour recevoir une dose du vaccin contre la COVID-19 sans rendez-vous les 10, 11, 17 et 18 septembre de 8 h à 20 h, a indiqué jeudi le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), par voie de communiqué.

Un centre de dépistage sera aussi mis sur pied tout près du stade, afin que les gens qui ressentiraient des symptômes liés à la COVID-19 ou qui auraient été en contact avec un cas positif puissent passer un test. Le CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec précise de ne pas participer aux différentes activités si vous pensez être atteint du virus.

Les tests se feront au Club des aînés de Saint-Tite, sur le boulevard Saint-Joseph, du 12 au 15 septembre de 10 h à 18 h, du 16 au 18 septembre de 12 h à 20 h ainsi que le 19 septembre de 12 h à 16 h.

D’autres changements à prévoir?

Pandémie oblige, les Grandes Estrades Coors Original accueilleront un maximum de 2500 personnes et le passeport vaccinal y sera obligatoire.

Des permis pour installer des kiosques de vendeurs itinérants avaient été octroyés par la Ville, mais la santé publique régionale a récemment fait savoir aux autorités municipales qu’aucune activité ne sera permise dans les rues.

La santé publique suit de près la situation épidémiologique et certaines mesures pourraient être ajustées pour les événements en cours ou futurs dans la région. Une citation de :extrait du communiqué du CIUSSS MCQ

Habituellement, le Festival western de Saint-Tite attire des centaines de milliers de personnes, ce qui ne sera pas le cas cette année.

Le 53e festival se déroulera en mode hybride avec des rodéos et quelques spectacles, dont celui de Matt Lang, dans le stade, en plus d’autres événements musicaux et dansants en virtuel.

En 2020, le festival avait dû être annulé en raison de la COVID-19 et les organisateurs avaient préparé une programmation 100 % virtuelle.