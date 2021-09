Le milieu culturel estrien demande du soutien aux politiciens

Jeudi après-midi, près de 450 personnes avaient signé la lettre, sur un objectif de 500 noms.

La cinéaste Marquise Lepage, l'une des instigatrices du projet, s'est installée en Estrie il y a cinq ans. Elle s'est dite surprise de voir à quel point les artistes éprouvaient des difficultés dans la région. Selon elle, les politiciens devraient augmenter les investissements dans les arts et offrir un soutien direct aux artistes et aux entreprises culturelles.

Quand tu penses que Sherbrooke investit trois fois moins que des villes d'à peu près la même grandeur, c'est important d'éveiller la population à ça et surtout les instances politiques [...] On a besoin d'un bon coup de barre et d'un bon coup de pouce, les artistes de la région , souligne-t-elle.

Le président et directeur créatif du Bureau estrien de l'audiovisuel et du multimédia (BEAM), Pierre-Philippe Côté, appuie cette initiative. On a décidé d'appuyer la lettre ouverte parce qu'on représente quelques 200 membres et plus qui vivent sur le territoire de l'Estrie, qui sont des artistes et qui ont parfois à s'exiler en ville ou ailleurs pour exercer leur métier.

Les candidats sensibles aux demandes du milieu culturel

Radio-Canada a demandé aux candidates aux élections fédérales dans Sherbrooke d'expliquer leur plan pour soutenir le milieu culturel de la région.

Pour Ensaf Haidar, candidate pour le Bloc québécois, Québec devrait avoir tous les pouvoirs pour investir dans la culture. Moi, mon combat personnel, j'aimerais que le Canada enlève les taxes sur les livres pour les étudiants , indique-t-elle.

Andrea Winters, candidate pour le Parti conservateur du Canada, espère quant à elle que les gros services de diffusion comme Netflix [...] réinvestissent une part considérable de leur revenu brut canadien à la production de programmation originale au Canada, dont une part fixe sera en langue française , a-t-elle indiqué dans un courriel à Radio-Canada.

La députée sortante et candidate libérale Élisabeth Brière souhaite un meilleur financement dans le milieu. Dans la plateforme actuelle, on a prévu un milliard de dollars sur quatre ans pour venir continuer notre aide, notre soutien au secteur de la culture et des arts , explique-t-elle.

Marika Lalime, candidate pour le Nouveau Parti démocratique, souhaite aussi que plus de fonds soient consacrés à la culture. Nous, on se bat pour soutenir avec un programme de reconstruction spécifiquement dédié au secteur de la culture, des arts de la scène, le théâtre, les festivals, les autres formes d'arts [...] Ça va passer par du financement, mais aussi la mise en place de l'étalement du revenu imposable pour les artistes et les travailleurs du secteur culturel , conclut-elle.

Avec les informations de Marion Bérubé