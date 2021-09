La rentrée culturelle au CCFM signale un retour à la normale... ou presque

Un total de 20 organismes francophones partenaires du CCFMCentre culturel franco-manitobain ont participé à l'événement qui s’est déroulé de 17 h à 19 h. Le but était de faire découvrir ou redécouvrir la diversité des activités culturelles de la francophonie manitobaine.

On y trouvait entre autres la Maison Gabrielle-Roy, le Festival du Voyageur, l’Accueil francophone, l’Alliance française du Manitoba et le Théâtre Cercle Molière.

Le Théâtre Cercle Molière se réjouit de pouvoir retrouver son public, lui qui en a été privé l'an dernier en raison du contexte de la COVID-19.

On sent déjà le popcorn, on entend les rires et les jasettes de retrouvailles, on peut déjà goûter La Molière et on a hâte de s’installer dans les chaises en velours , écrit le Théâtre dans son communiqué de presse.

Mais le retour des activités en présentiel ne signifie pas pour autant un retour à la normale pré-pandémie. Les personnes qui assistent à des concerts intérieurs ou extérieurs, ou encore à des spectacles de théâtre, de danse ou de symphonie à l’intérieur, doivent présenter une preuve de vaccination. Les musées, les galeries, les cinémas et les restaurants doivent aussi exiger une preuve de vaccination à leurs visiteurs, de même que les cours récréatifs de groupe.

Le port du masque à l’intérieur est exigé dans les endroits publics.

Un calendrier chargé

Le calendrier automnal sera cependant fort chargé pour plusieurs organismes. Ce sera le cas pour le Cercle Molière, avec la présentation devant public de la pièce L’Article 23 et sa suite, du 12 au 23 octobre. La pièce de théâtre Inédit prendra ensuite l’affiche du 23 novembre au 4 décembre.

Une installation de perlage de lanterne à grande échelle est prévue pour la Nuit blanche du 24 septembre et une exposition nocturne aura lieu du 9 au 24 septembre.

Les étudiants de l’Université de Saint-Boniface ont eux aussi souligné leur rentrée au Patio 340. Ils ont eu droit à un spectacle de Jérémie & the Delicious Hound et du DJ May-One.

Cet événement de la rentrée universitaire, organisé conjointement avec la rentrée culturelle, devait se tenir l'an dernier, mais il a été annulé en raison de la pandémie.

Alexia Bille