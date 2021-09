La facture des agences bondit à l’hôpital de Matane

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent indique que l’hôpital de Matane est l’établissement régional où le recours à la main-d’œuvre indépendante a été le plus important.

Plus de 916 000 $ ont été versés à des agences de placement depuis le 1er avril à l'hôpital de Matane.

Selon des données compilées par le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) du Bas-Saint-Laurent, le recours aux services de personnel indépendant à l'hôpital de Matane a coûté plus de 1 million de dollars en 2020-2021.

Comme pour l’année précédente, la plus grande part de la facture est attribuable à l’urgence. Dans ce département, la facture pour la main-d'oeuvre indépendante s'élève à plus de 435 000 $ pour l'année en cours et à près de 350 000 $ pour 2020-2021.

Les données du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent révèlent par ailleurs que les coûts ont tout simplement explosé au cours des dernières années. La facture était seulement de 2857 $ en 2018 puis d’environ 125 000 $ l’année suivante pour atteindre ensuite 197 000 $.

Montants déboursés à l’hôpital de Matane pour les services de main-d’œuvre indépendante 2022-2021(depuis le 1 er avril) : 916 410 $

avril) : 916 410 $ 2021-2020 : 1 050 430 $

2020-2019 : 325 847 $

2019-2018 :128 870 $

2018-2017 : 2827 $

Oui, ça [la hausse des coûts] touche tout le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , mais c’est sûr qu’à Matane, on voit que les chiffres sont quand même plus élevés. Une citation de :Annie Leclerc, directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques pour le CISSS du Bas-Saint-Laurent

Il y a quelques années, le recours à ce personnel de l’extérieur constituait des cas d’exception , admet Annie Leclerc, directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques pour le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent.

Ce personnel coûte plus cher, puisque certains frais reliés à son transport et à son hébergement doivent notamment être déboursés.

Annie Leclerc indique qu'il y a quelques années, le recours au personnel des agences de placement était exceptionnel. (archives) Photo : Radio-Canada / Gaston Beaulieu

Le recours à de la main-d’œuvre indépendante était déjà en augmentation avant la pandémie. Selon le réseau régional de la santé du Bas-Saint-Laurent, celui-ci s’est toutefois accentué en raison du contexte sanitaire.

Certains membres du personnel de l’établissement de santé ont été retirés de leur milieu de travail parce qu’ils ont été contaminés par la COVID-19 ou étaient en attente du résultat d’un test de dépistage.

Des employées enceintes ont dû s'absenter à titre préventif, tout comme certaines personnes immunosupprimées. On ne pouvait pas dire qu’on allait couper tous les services parce qu’on ne voulait pas utiliser la main-d’œuvre indépendante , fait toutefois valoir Annie Leclerc.

Selon Mme Leclerc, des renforts ont été ajoutés à certaines équipes, par exemple en CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée . Une importante éclosion à la résidence des Bâtisseurs a notamment exigé l'embauche de main-d’œuvre supplémentaire, précise-t-elle.

Du personnel supplémentaire a été requis lors de l'importante éclosion à la résidence des Bâtisseurs de Matane. (archives) Photo : Radio-Canada / Claude Côté

Des investissements pourraient aussi avoir contribué à cette situation, selon Annie Leclerc. Quand on ouvre de nouveaux postes, bien souvent, ce sont des employés qui font une mutation, qui changent de poste, ce qui fait que ça laisse des chaises vides.

Mme Leclerc souligne que les enjeux entourant la gestion des ressources humaines ne sont pas présents qu'à l'hôpital de Matane, mais partout au Québec.

Vers une diminution

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent compte évaluer les options afin de réduire le recours au personnel de l’extérieur et tendre vers le zéro main-d’œuvre indépendante .

Annie Leclerc demeure néanmoins réaliste. On ne pourra pas le faire en l’espace d’un mois. Il va falloir le faire sur une période X. Notre but, c’est vraiment de regarder toutes les stratégies possibles.

Il faut absolument que notre main-d’œuvre indépendante diminue. Une citation de :Annie Leclerc, directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques pour le CISSS du Bas-Saint-Laurent

Dans l'Est-du-Québec, plusieurs hôpitaux sont souvent touchés par des ruptures de service en obstétrique en raison de la pénurie de personnel infirmier. (archives). Photo : getty images/istockphoto / gorodenkoff

Une rupture de services est présentement en cours jusqu’au 15 septembre à 8 h au service d’obstétrique de Matane. La situation est quant à elle revenue à la normale au département des soins intensifs de l’hôpital, fermé pendant presque tout l’été.

Ces deux interruptions sont reliées à une pénurie d’infirmières.