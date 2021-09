Notre compte rendu du débat des chefs en anglais

EN DIRECT - Le débat des chefs en anglais, le seul de la campagne électorale fédérale, est en cours. Le premier duel de la soirée s’est déroulé entre la chef du Parti vert, Annamie Paul, et le chef du Parti libéral, Justin Trudeau, sur le thème des inconduites sexuelles dans l’armée, un sujet qui avait été délaissé pendant le débat en français, la veille.

La question, mettant en parallèle le féminisme de Justin Trudeau et les allégations d’inconduites visant plusieurs hauts gradés sous sa gouverne, a donné lieu à un échange musclé entre les deux candidats.

Dès le début, on a mis en place des politiques pour soutenir les survivants [...]. Mon leadership est sans équivoque , s’est défendu Justin Trudeau, visiblement piqué au vif, en référence à la nécessité de fournir un environnement de travail sécuritaire et respectueux, notamment dans l’armée.

Une explication qui n’a toutefois pas convaincu Annamie Paul, qui est plutôt passée à l’attaque. Je l’ai dit avant et je vais le redire ce soir : je ne crois pas que monsieur Trudeau est un vrai féministe. Un féministe ne pousse pas continuellement les femmes fortes hors de son parti , s'est-elle exclamée, avant de saluer le travail des ex-libérales Jane Philpott, Jody Wilson-Raybould et Celina Caesar Chavannes.

Un peu plus tard, Annamie Paul est d’ailleurs revenue à la charge, lors d’un échange entre Justin Trudeau et le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, concernant la nécessité de mettre fin à la violence endémique contre les filles et les femmes autochtones au pays.

La chef des verts a en fait rappelé ses deux collègues masculins à l’ordre alors qu’ils s’égaraient du sujet en s’attaquant plutôt sur les procédures judiciaires concernant les survivants des pensionnats.

Je l’ai dit hier pendant le débat français, c’est exactement pourquoi nous avons besoin de plus de diversité en politique. Nous avons besoin que les gens qui sont les plus touchés par ces enjeux soient capables de parler pour eux-mêmes parce que nous dévions. Nous avons consacré seulement deux minutes à savoir comment nous allions rendre justice aux femmes autochtones.

Blanchet doit répondre... à la modératrice

Le débat s'était amorcé avec un échange tendu entre la modératrice, la présidente de l'Institut Angus Reid, Shachi Kurl, et le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet.

Vous niez que le Québec a un problème de racisme, pourtant vous défendez des législations comme les projets de loi 96 [français langue officielle, NDLR] et 21 [laïcité], qui marginalisent les minorités religieuses, les anglophones et les allophones. Le Québec est reconnu comme une société distincte. Mais pour ceux hors de la province, s’il vous plaît expliquez-leur pourquoi votre parti soutient aussi ces lois discriminatoires , a demandé Mme Kurl.

Le chef du Bloc a rappelé que le 16 juin dernier, la Chambre des communes a adopté une motion bloquiste visant à reconnaître le droit du gouvernement de François Legault à modifier unilatéralement la loi fondamentale du Canada pour y inscrire que le Québec forme une nation et que sa seule langue officielle et commune est le français.

Lorsque la journaliste Melissa Ridgen, d'APTN News, l'a relancé sur la notion de racisme systémique, M. Blanchet a rappelé qu'il avait déjà reconnu cette réalité. Et qu'est-il arrivé? C'est devenu un outil politique utilisé pour dire que le Québec est xénophobe.

Annamie Paul a enchaîné en disant qu'elle pourrait éduquer le chef bloquiste sur ces concepts. Peut-on avoir un peu de décence dans ce débat? a répliqué Yves-François Blanchet en s'adressant à la modératrice Shachi Kurl.

Le Québec veut sortir la religion des affaires de l'État parce que la religion n'a jamais protégé l'égalité entre les hommes et les femmes et ne le fera jamais , a ajouté le chef du Bloc, un peu plus tard, dans un commentaire en marge d'une autre question.

Chine et diplomatie

Le cas de Michael Spavor et Michael Kovrig, deux Canadiens emprisonnés depuis 2018 en Chine dans la foulée de l’arrestation de la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, à Vancouver, a refait surface.

Questionnés sur la façon dont ils auraient navigué dans cet épineux dossier pour assurer le retour des deux ressortissants canadiens au pays, les chefs ont tous fait vœu de travailler étroitement avec leurs alliés pour maintenir la pression sur Pékin – reprochant du même coup à M. Trudeau d’avoir failli sur ce front.

Vous avez laissé tomber les Michaels , a lancé le chef du Parti conservateur, Erin O’Toole.

Ce qu’a nié avec force M. Trudeau, évoquant une collaboration sophistiquée avec les partenaires internationaux pour contraindre Pékin à respecter l’État de droit.

La chef du Parti vert l’a toutefois rappelé à l’ordre : Quand on fait une promesse, il faut tenir parole, c’est comme ça que l’on reçoit de l’aide quand on a besoin , a déclaré Mme Paul.

Or, M. Trudeau a fait faux bond à ses partenaires internationaux à de maintes reprises, notamment en laissant tomber ceux qui comptaient sur lui pour fixer des objectifs ambitieux de réduction des gaz à effet de serre (GES) et en évitant de se prononcer sur le génocide des Ouïgours, a-t-elle poursuivi.

Même son de cloche du côté d’Erin O’Toole, qui a rappelé que M. Trudeau et ses ministres s’étaient abstenus de voter lorsque la Chambre des communes avait adopté une motion conservatrice qui condamnait les violations des droits de la personne au Xinjiang, en février dernier.

Dans la même veine, le chef bloquiste a souligné que MM. Spavor et Kovrig n’étaient pas les seuls grands oubliés du gouvernement Trudeau : Raif Badawi est détenu depuis 2012 en Arabie saoudite parce que le Canada veut vendre des armes et du matériel militaire à Riyad, a-t-il accusé.

Climat et économie

Sur l'enjeu climatique, Erin O’Toole a fait une sorte de mea culpa, et a admis que le Parti conservateur n’avait pas la confiance des Canadiens en matière de lutte contre les changements climatiques. Il a brandi une fois de plus sa phrase magique : Nous avons un plan .

Les détails de ce plan? Atteindre les cibles fixées par l’Accord de Paris, mais en réduisant les répercussions sur les emplois au pays, tout en investissant dans la filière des véhicules électriques. Sans une économie forte, on ne peut pas s’attaquer aux changements climatiques , a-t-il dit.

La réalité que M. O’Toole ne semble pas comprendre, c’est qu’on ne pourra jamais avoir une économie forte, à moins que l’on s’attaque aux changements climatiques , a lancé Justin Trudeau, rebondissant sur les propos de son adversaire.

Blanc bonnet, bonnet blanc? Jagmeet Singh a semblé s’amuser des apparentes similarités entre ses deux adversaires dans l’échange subséquent – un débat à trois entre lui, Annamie Paul et Yves-François Blanchet, toujours sur le climat.

Nous venons d’entendre M. Trudeau et M. O’Toole argumenter afin de déterminer qui est le pire des deux [en matière d’environnement]. Honnêtement, c’est une question à laquelle il est difficile de répondre.

Justin Trudeau a toutefois répondu par l'offensive, tentant d’opposer son plan pour lutter contre les changements climatiques à celui des néo-démocrates. Comment se fait-il que les experts qui ont donné un A à notre plan aient plutôt accordé un F au vôtre? a-t-il demandé. Ce à quoi M. Singh a souligné qu’en six ans au pouvoir, Justin Trudeau avait le pire bilan du G7 en matière de réduction des gaz à effet de serre.

Il s'agit du seul débat en anglais de la campagne électorale. Shachi Kurl, présidente de l'Institut Angus Reid, anime les échanges, avec la participation des journalistes Rosemary Barton (CBC News), Melissa Ridgen (APTN News), Evan Solomon (CTV News) et Mercedes Stephenson (Global News).

Vous pouvez suivre notre compte rendu du débat des chefs sur cette page tout au long de la soirée.