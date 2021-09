Pas de retard pour le stade de soccer intérieur, assure Saguenay

Le nouveau stade de soccer de Saguenay sera livré comme prévu en juillet 2022. Telle est la prédiction du conseiller municipal et président de la commission municipale des sports et du plein air, Michel Thiffault, qui a pris part à une visite de chantier jeudi.

La mairesse Josée Néron et le conseiller jonquiérois Jean-Marc Crevier, qui a beaucoup milité pour sa réalisation, ont aussi pris part à la visite privée. Les médias n’avaient pas été convoqués.

Des représentants de la firme Honco de Lévis, qui a obtenu le contrat de construction du stade multisport au coût de 25 millions de dollars, accompagnaient les élus lors de la visite. Les structures d’acier sont érigées. La mairesse et les conseillers ont aussi pu voir les infrastructures de la cage destinée aux frappeurs de baseball. Le centre étant destiné à la pratique de plusieurs sports, une piste de course intérieure sera aussi aménagée, laquelle ceinturera les terrains de soccer en hauteur.

Les structures d'acier du futur stade de soccer sont bien visibles près du boulevard René-Lévesque à Jonquière. Photo : Avec la gracieuseté de Michel Thiffault

Ils sont dans les délais pour la livraison. Ils nous avaient parlé il y a quelques semaines de juillet 2022 et quand on leur a parlé ce matin, ils parlaient toujours de juillet 2022. Ce que les gens d’Honco nous ont dit, c’est qu’aux Fêtes, le toit et les murs seront complètement fermés. À partir de janvier, ils vont travailler à l’intérieur jusqu’en juillet , a résumé Michel Thiffault, au cours d’un entretien téléphonique.

Rue du Venturi

La nouvelle rue où est construit le complexe sportif situé près du boulevard René-Lévesque et de l’autoroute 70 devrait porter le nom du club de soccer de Saguenay : Venturi. Michel Thiffault en a fait la proposition à la Ville. Le club Venturi a été créé à la suite de la fusion des clubs de Jonquière, Chicoutimi, La Baie et Shipshaw il y a deux ans.

La Commission de toponymie du Québec devra donner son aval à l’odonyme rue du Venturi, ce qui ne devrait être, en théorie, qu’une formalité.

Pourquoi le Venturi de Saguenay? Le nom provient de l'effet de Venturi, qui consiste à l'accélération de l'eau ou de l'air lorsqu'il passe dans un espace réduit, comme les vents qui s'engouffrent entre les parois escarpées du fjord du Saguenay.

Le complexe sportif accueillera notamment des terrains de soccer et une piste de course. Photo : Avec la gracieuseté de Michel Thiffault

Un stationnement incitatif sera aussi construit par la Société de transport du Saguenay (STS) au stade de soccer. L’objectif est de permettre aux étudiants et aux travailleurs du secteur de profiter de circuits express, avec la possibilité d’y garer un véhicule.