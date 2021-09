Des champignons pour purifier les chemins de fer ?

Ces planches de bois regorgent de créosote, un dérivé du pétrole qui s’avère extrêmement nocif pour l’environnement ainsi que pour la santé humaine. Ce produit sert à préserver le bois des intempéries du climat québécois.

Qu’est-ce que la créosote ? Le ministère de l’environnement du Canada décrit la créosote comme le plus ancien et l’un des produits industriels les plus efficaces de préservation pour protéger le bois. La créosote est principalement employée pour le traitement des traverses de chemin de fer. Elle est souvent mélangée avec de l’huile lourde de pétrole, des poteaux électriques, des pilotis et du bois d’œuvre pour des constructions maritimes, ainsi que pour la construction d’autoroutes. La composante primaire de la créosote est formée par les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Ces hydrocarbures sont nocifs pour l’environnement. Dans l’eau douce ou salée, les HAP peuvent être toxiques, voire mortelles, pour les poissons et les invertébrés. Son utilisation est interdite au Canada depuis 2011.

À l’heure actuelle, les traverses de chemin de fer du Québec sont envoyées en Estrie pour incinération ou pour être enfouies dans le sol. Par exemple, sur les 1300 kilomètres de voies ferrées à travers le territoire de la Côte-Nord, 53 000 traverses doivent être remplacées chaque année, soit l’équivalent de plus de 5000 tonnes de biomasses contaminées par an.

Les planches de bois des traverses de chemin de fer regorgent de créosote (archives). Photo : Radio-Canada

Ainsi, le centre de recherche Biopterre espère instaurer une nouvelle façon de faire au Québec grâce à la mycoremédiation pour arriver à un meilleur bilan environnemental que l’incinération ou l’enfouissement. La biotechnologie est déjà employée ailleurs, mais cette fois, les chercheurs s’affairent à développer des souches de champignons indigènes tels que le pleurote.

Le pleurote pousse au Québec (archives). Photo : Radio-Canada

Qu’est-ce que la mycoremédiation ? La mycoremédiation est l’utilisation de champignons pour épurer ou décontaminer un milieu de ses éléments toxiques ou polluants. Le mot a une origine grecque et latine : myco, champignons. Et remédium : retour au milieu ou au rétablissement de l’équilibre. Il existe une utilisation de la mycoremédiation qui date de quelques millénaires : le compostage. Toutefois, les champignons ne sont pas les seuls à agir dans le processus de compostage. On compte des vers, des bactéries et d’autres insectes qui participent à l’amélioration du compost.

La mycoremédiation est une technique prometteuse pour la décontamination des traverses de chemin de fer, selon Biopterre. Les champignons ont développé une panoplie d’outils. Ils sont capables d’absorber les contaminants, de les transporter, de faire une absorption et une immobilisation. Via différents mécanismes, ils peuvent prendre des métaux dans le sol et les coller à l’extérieur de leur mycélium dans le sol, donc immobiliser le contaminant. Il ne peut plus se promener dans le sol, dans l’eau , explique la chercheuse au centre de recherche Biopterre au Bas-Saint-Laurent, Kawina Michaud.

Mme Michaud rapporte par ailleurs que la mycoremédiation ne peut être brevetée, puisque le champignon fait le travail par lui-même. Il s’agit ainsi d’une technique qui s’avère économique. Par ailleurs, elle serait aussi plus efficace que la phytoremédiation, qui consiste en la décontamination par les plantes.

Un rapport final sera rédigé au printemps afin d’en dévoiler les résultats de l’étude. Quelques partenaires financiers ont déjà fait des contributions au projet de recherche, notamment la compagnie ferroviaire Tshiuetin et le conseil de Uashat mak Mani Utenam.

D'après un reportage de Lambert Gagné Coulombe