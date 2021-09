Quand on aime on a toujours 20 ans reporté à la suite d’une chute d’Yvon Deschamps

Le spectacle Quand on aime on a toujours 20 ans, qui devait souligner l'apport à la culture québécoise de Clémence DesRochers, de Jean-Pierre Ferland, de Louise Latraverse et d’Yvon Deschamps, a été remis en raison d’une mauvaise chute de ce dernier.

L’humoriste s’est fracturé les côtes et devra passer les prochaines semaines en convalescence.

Prévu le 21 septembre prochain à la salle Wilfried-Pelletier, à Montréal, le spectacle est remis à une date qui sera précisée au cours des prochains jours. Les billets achetés pour l’événement seront tous honorés à la nouvelle date , précise un communiqué.

En plus de Clémence DesRochers, de Jean-Pierre Ferland, de Louise Latraverse et d’Yvon Deschamps, Quand on aime on a toujours 20 ans a prévu de réunir sur scène Luce Dufault, Alexandre Da Costa, Klô Pelgag, Judi Richards, Joe Bocan, Marie Michèle Desrosiers, Mario Pelchat, Marie Denise Pelletier, Julie Anne Saumur, Marie Carmen et Isabelle Boulay.