Alexandre Forcier de nouveau recherché par la Sûreté du Québec

L’homme mesure 1,78 m (5 pi 10 po) et pèse 68 kg (150 lb). Il a les cheveux bruns rasés ainsi que les yeux pers. Au moment de sa disparition, il portait un t-shirt noir, une casquette de couleurs noire et verte, des jeans noirs et un sac à dos bleu foncé.

Alexandre Forcier a été vu pour la dernière fois le 2 septembre vers 9 h dans le secteur de la rue Trudel à Shawinigan. Les autorités indiquent qu’il se déplacerait à pied.

Ses proches craignent pour sa santé et sa sécurité.

Toute personne qui l’apercevrait est priée de ne pas interagir avec lui et de communiquer immédiatement avec le 911. Toute information pouvant permettre de le retrouver peut être transmise, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

L’homme avait été recherché par la police en août.