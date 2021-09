Les lacunes persistent dans le système carcéral du Nunavut, selon un rapport

De graves lacunes demeurent dans le système carcéral du Nunavut, notamment dans sa gestion et dans son offre de services liés à la santé mentale et à la réadaptation des détenues, selon le Bureau du vérificateur général du Canada.

Dans son rapport déposé à l’Assemblée législative jeudi, le vérificateur général accuse le gouvernement du Nunavut de ne pas avoir corrigé plusieurs des lacunes identifiées dans un rapport accablant déposé en 2015.

Dans ce rapport initial, le vérificateur général conclut que les services correctionnels du territoire posent des risques à la sécurité des détenus et du personnel.

Cette fois, le vérificateur note certaines améliorations, mais soutient que des lacunes persistent.

Dans l’ensemble, nous avons constaté que le ministère de la Justice n’avait pas corrigé les lacunes dans la gestion de la réadaptation des personnes détenues et dans le fonctionnement des établissements correctionnels , a expliqué le directeur principal responsable de l’audit, James McKenzie en le déposant à l’Assemblée législative.

Le rapport indique qu’une dizaine des recommandations du rapport de 2015 et acceptées par le gouvernement territorial n’ont toujours pas été mises en œuvre.

Le Bureau du vérificateur général du Canada y fait aussi une dizaine de nouvelles recommandations, comme d'améliorer les évaluations pour dépister les problèmes de santé mentale, d’alcoolisme et de toxicomanie.

Le Centre correctionnel et de ressourcement Aaqqigiarvik a été inauguré le 8 septembre 2021 et doit remplacer le Centre correctionnel pour hommes de la région de Baffin pour les détenus de sécurité moyenne et maximum. Photo : Nick Murray/CBC

Le rapport soulève aussi des inquiétudes quant à la cohérence des fouilles dans les cellules et des exercices d’incendie notant que les dates et les heures où elles ont lieu ne sont pas systématiquement notées.

Le gouvernement a aussi accepté toutes les recommandations de ce dernier rapport.

Des méthodes de suivi du Bureau du vérificateur général sont en place pour s’assurer que le gouvernement respecte ses engagements et mette en œuvre ses recommandations.

Un manque de soutien à la réadaptation

Selon Statistique Canada, le Nunavut compte le plus haut taux d’incarcération au pays.

Mais selon l’audit, le territoire n’en fait pas assez pour soutenir les détenus dans leur réadaptation et ne leur offre pas assez de services en santé mentale.

Plusieurs des détenus dont les dossiers ont été examinés par le vérificateur général n’ont jamais bénéficié d’un plan de gestion de cas. Ce plan sert à établir des objectifs pour les détenus et à déterminer le type de programmes qui leur seraient bénéfiques.

Le rapport révèle aussi un accès inégal aux différents programmes de réhabilitation et de réinsertions, surtout dans les établissements pour hommes.

Le centre Makigiavrik d'Iqaluit peut abriter 48 hommes à sécurité minimum. Photo : Kieran Oudshoorn/CBC

Nous avons constaté que les hommes adultes incarcérés n’avaient pas toujours eu accès à des programmes de réadaptation clé, comme des programmes de gestion de la colère ou de traitement de la toxicomanie et de l’alcoolisme, indique le rapport. Par exemple, l’établissement de Rankin Inlet offrait ces programmes seulement deux fois par année.

Des lacunes ont aussi été identifiées dans les programmes offerts aux femmes.

Selon l’une des directrices de l’audit, Liliane Cotnoir, ces lacunes dans la mise en œuvre de programme de réadaptation pour les détenus sont l'un des enjeux majeurs qui ressortent de l’audit.

On sait que plusieurs personnes qui sont incarcérées le sont à cause de problèmes sociaux et de problèmes de santé mentale, explique Liliane Cotnoir. C’est pour ça que le ministère de la Justice doit mettre les bonnes mesures en place pour bien évaluer les cas, pour que les programmes soient adaptés à leurs besoins et pour faciliter leur réinsertion dans la société.

Certains progrès

L'audit note que le gouvernement du Nunavut a tout de même fait certains progrès, notamment pour corriger ses problèmes de surpopulation et de mauvaises conditions de vie au Centre correctionnel pour hommes de la région de Baffin.

Le gouvernement du Nunavut a d'ailleurs inauguré mercredi son Centre de guérison correctionnel d’Aaqqigiravik de 112 lits qui doit remplacer le centre correctionnel de Baffin à Iqaluit.

Le rapport note toutefois que le problème de surpopulation n’a pas été réglé du côté des femmes.