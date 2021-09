Manifestation en faveur des mesures sanitaires au Palais législatif

Depuis 16 h, les manifestants demandent au premier ministre de la Saskatchewan Scott Moe et au ministre de la Santé, Paul Merriman de suivre la science et d’implanter des mesures pour réduire la pression sur le système de santé et protéger les enfants , affirme l’aile saskatchewanaise du syndicat canadien de la fonction publique.

Dans leur communiqué, le syndicat, qui n’organise pas le rassemblement, mentionne que le gouvernement n'écoute pas les avis médicaux des docteurs de la province .

Le syndicat rappelle que plus de 613 Saskatchewanais sont décédés de la maladie depuis le début de la pandémie.

Selon le syndicat, plus de 200 000 enfants saskatchewanais de moins de 12 ans ne peuvent recevoir de doses de vaccins.

Plus de détails à venir.