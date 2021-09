D’autres stratégies nécessaires pour contrer la crise des opioïdes

Dans un rapport publié mercredi soir, le groupe d’experts sur la COVID-19 presse le gouvernement d’agir pour faire face à la hausse des surdoses depuis le début de la pandémie, en 2020.

Les surdoses d'opioïdes et la demande d’interventions médicales liées à ces cas ont augmenté de 60 % en Ontario depuis mars 2020, souligne le groupe d’experts.

Le fentanyl, les sédatifs et les stimulants sont aussi plus fréquemment trouvés lors des analyses toxicologiques de cas de surdoses fatales d'opioïdes, ce qui semble mettre en cause des drogues non réglementées dont la composition et la concentration sont imprévisibles et d’autres substances, écrit le groupe.

Le groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19 propose :

L’appui aux communautés pour offrir des services d’aide aux toxicomanes et de réduction des méfaits;

L’offre de ces services dans les refuges et les camps de fortune;

Élaborer des stratégies pour réagir à la présence de drogues dont la composition est difficile à déterminer;

Améliorer l’accès à la télémédecine et aux soins à distance.

La crise touche particulièrement les sans-abri, les pauvres, les résidents des régions rurales et du Nord, les Autochtones et les personnes noires et de couleur, selon les experts.

Selon les estimations, plus de 6800 personnes seraient mortes d’une surdose de drogue en Ontario entre 2016 et 2020.