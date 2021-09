Après 14 ans à la mairie de Québec, Régis Labeaume présente ses comptes

Signe que le maire Régis Labeaume arrive à la fin de son mandat, il a présenté jeudi à l’heure du midi son bilan des 14 dernières années devant les membres de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec (CCIQ).

Le maire a procédé à une reddition de comptes. C’est l’ordre des choses après 14 ans de gestion de la Ville de Québec , a-t-il lancé à environ 130 personnes qui assistaient à sa dernière intervention publique.

Le bilan est plutôt bon, selon le maire, avec une dette qui diminue après des investissements records, des infrastructures remises à jour après des années de sous-investissement et un projet de tramway qui va stimuler l'économie pour les 10 prochaines années.

Il y a quelques années, la Ville de Québec était la ville la plus endettée dans les 10 grandes villes du Québec. Au moment où je vous parle, elle est la troisième ville la moins endettée dans les 10 grandes villes du Québec. Et si tout va bien, elle pourrait devenir la ville la moins endettée parmi celles du Québec , a-t-il fait remarquer.

Le maire juge aussi que la ville de Québec n’a rien à envier à celle de Montréal. Ça coûte 40 % moins cher une maison à Québec qu’à Montréal , assure-t-il. Le revenu disponible par habitant est plus élevé à Québec qu’à Montréal de près de 1000 dollars.

Les taxes

Concernant les taxes non résidentielles, elles ont été beaucoup plus basses que l’augmentation de la richesse collective, c’est-à-dire du PIBproduit intérieur brut .

Les taxes résidentielles collectivement depuis 14 ans, elles ont été à l’inflation ou presque , a-t-il ajouté.

Le maire répète que les taxes sont plus avantageuses à Québec qu'à Montréal, mais son discours ne convainc pas.

C'est difficile de dire qu'il y a moins de grogne, les taxes comme n'importe quelle autre dépense, on veut toujours en payer moins , a réagi Steeve Lavoie, président et chef de la direction de la CCIQChambre de commerce et d'industrie de Québec .

Il soutient que les gens d'affaires se préparent à travailler avec la prochaine administration pour la gestion des taxes.

Steeve Lavoie, président et chef de la direction de la CCIQ Photo : Radio-Canada

Des échecs

Bien que satisfait de son bilan, M. Labeaume a toutefois reconnu quelques échecs au fil de ces 14 années.

Ça n'a pas toujours bien été, on a frappé le mur une couple de fois, on a fait des erreurs, on a eu des échecs , a expliqué le maire.

Clotaire, Clotaire, je ne sais plus quoi vous dire sur Clotaire. Ça fait 13 ans, Clotaire, et tout le monde en parle encore , a-t-il ajouté, en faisant référence au consultant en marketing Clotaire Rapaille, embauché pour refaire l'image de la ville, mais dont le contrat a pris fin après les révélations sur des inexactitudes dans son curriculum vitae.

Le Caroussel, "M. Caramel", je ne sais pas s'il existe encore, le forum universel des cultures, on le voulait fort, mais ça n'a pas marché , a aussi égrené le premier magistrat.

Parmi les échecs qu'il a connus, le maire a aussi inclus le coffre-fort virtuel, le SRBservice rapide par bus et les bornes de stationnement d'ExpoCité.

Bien qu'il ne veuille pas se mêler de la prochaine campagne électorale en vue des élections municipales, il espère que la personne appelée à lui succéder va maintenir en place son cadre financier.

Je souhaite que le cadre financier demeure, parce que le "boute" le plus rough est fait , a-t-il assuré.

Le maire estime avoir donné le meilleur de lui-même et la ville le lui a bien rendu. Il se dit convaincu que la ville de Québec est promise à un avenir brillant.

J’ai été extrêmement heureux d’être votre maire pendant 14 ans, j’ai passé les 14 années les plus agréables professionnellement de ma vie. Ç’a été un honneur et merci , a-t-il conclu.

Avec les informations de Louise Boisvert