Les mauvaises récoltes au cœur de préoccupations électorales en Alberta

En achetant son engrais pour l’année prochaine cet automne, l'agriculteur Mathieu Bergeron fait un pari : il espère que la prochaine récolte sera meilleure que celle de cette année, une quatrième récolte difficile de suite pour lui à Saint-Isidore.

Mathieu Bergeron cultive des grains avec son frère sur le terrain qu'ils ont racheté à leur père il y a cinq ans. Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

C’était un manège cet été. Les pois c’était terrible, mais le blé de semence était quand même assez bien , affirme-t-il. On est surpris d’avoir des récoltes à ramasser tout court.

Sa planche de salut, ce sont les programmes d’assurances agricoles auxquels il participe chaque année. En contractant ces assurances soutenues par les gouvernements provinciaux et fédéral, les agriculteurs peuvent obtenir une compensation financière en cas de mauvaises récoltes.

Sans les assurances, mon frère et moi on ne serait plus en affaires. Je ne pense pas qu’on aurait survécu ces dernières années. Une citation de :Mathieu Bergeron, agriculteur à Saint-Isidore

Bien des fermiers de la région de Rivière-la-Paix s’inquiètent de la possibilité que ces programmes d’assurances soient privatisés, d’autant plus que les conservateurs et les libéraux souhaitent les réformer.

Le conseiller de la municipalité rurale de Smoky River, Luc Lévesque, voit d’un mauvais œil la possible privatisation de ces programmes.

Ce sont des bons programmes bien gérés. S'ils deviennent privés, ça va être pour le profit. [Les compagnies d’assurances privées] couperaient autant qu’elles peuvent et c’est nous qui allons souffrir à la fin , croit-il.

S’ils sont protégés par ces assurances, les agriculteurs ne sont pas complètement à l’abri des conséquences de la sécheresse. Ils doivent payer des amendes aux entreprises qui achètent leur grain lorsqu’ils ne parviennent pas à livrer les quantités promises.

Cette année, c’est ça qui va faire le plus mal aux fermiers, estime Luc Lévesque. Ça leur coûte très cher.

Luc Lévesque siège au conseil du District municipal de Smoky River et est impliqué dans un projet de transformation de chanvre, une nouvelle occasion pour la région. Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

La façon dont les contrats sont écrits met tout le risque sur le fermier. Je ne trouve pas ça juste. Pour aider les fermiers, il devrait y avoir une réglementation pour que ces contrats soient plus justes , affirme l’agriculteur et conseiller municipal.

Le crime rural, une nouvelle préoccupation

À ces risques annuels s’ajoutent d’autres coûts : les vols et le vandalisme de l’équipement agricole.

Notre voisin s’est fait voler son camion pendant qu’il travaillait dans le champ. Il n’est pas arrivé assez vite, raconte Mathieu Bergeron. Nous, ça nous est arrivé souvent que tout le diesel soit vidé de nos machines.

C’est une nouvelle réalité. Il y a 10 ans, voire 5 ans, on n’y pensait même pas. Les clés restaient dans les machines à la fin de la journée Une citation de :Mathieu Bergeron, agriculteur à Saint-Isidore

Il déplore que les malfaiteurs récidivent, mais croit que le gouvernement fédéral devrait investir dans la prévention. D’autres voudraient aussi voir la région mieux patrouillée par la Gendarmerie royale du Canada (GRC), qui peine parfois à répondre à temps aux crimes signalés.

La dévitalisation économique, un cercle vicieux

À la Société historique et généalogique de Smoky River, Carmen Ewing feuillette des cartables entiers d’arbres généalogiques. La région de Rivière-la-Paix a des racines agricoles solides, mais la dévitalisation cause de plus en plus de problèmes, selon elle.

C’est un cercle vicieux , estime Carmen Ewing, ancienne mairesse de Girouxville toujours très impliquée dans sa communauté.

Nombreux sont les jeunes qui quittent la région de Rivière-la-Paix pour s'établir dans les grands centres urbains. Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

Elle constate que le manque d’emplois qui ne sont pas liés à l’agriculture accélère l’exode des jeunes vers les grands centres urbains.

Si on veut attirer de plus grosses entreprises qui feraient [créeraient des emplois] pour les jeunes, ça leur prend un bon internet. Une citation de :Carmen Ewing, ancienne mairesse de Girouxville

Des résidents de la région tentent de prendre la situation en main avec quelques initiatives, comme la construction d'une usine de transformation du chanvre, mais la tâche est titanesque. Ils auraient besoin des ressources des gouvernements pour propulser le développement économique de la région, croit Carmen Ewing.

Retenir des jeunes et attirer des entreprises non agricoles dans la région de Rivière-la-Paix est primordial pour sa survie, croit Carmen Ewing. Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

On sent toujours que les gouvernements provincial et fédéral ignorent les gens du nord de la province , affirme-t-elle.

Elle estime que la région pourrait bénéficier d’un champion, qui aurait l'oreille des politiciens, pour mettre en valeur tout le potentiel de la région de Rivière-la-Paix.