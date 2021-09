Inauguration des nouvelles infrastructures de la marina de Rimouski

Parmi les nouveautés, la rampe de mise à l’eau est maintenant accessible en tout temps. Avant les rénovations, elle n’était accessible que lors des marées hautes.

Tous les pontons et leur système d’ancrage au fond marin ont été remplacés. La Ville a également remis à neuf deux passerelles d’accès et ajouté une troisième passerelle ainsi que des trottoirs. Enfin, le réseau de distribution électrique et d’eau potable a été mis à niveau.

Élus et collaborateurs étaient présents pour la coupe du ruban bleu. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

La marine possède désormais 149 places pour accueillir les embarcations, contrairement aux 100 places précédentes.

Sylvain Trudel, le commodore de la marina de Rimouski, qualifie les installations d’exceptionnelles , par voie de communiqué. Les utilisateurs de la marina peuvent profiter d’infrastructures portuaires sécuritaires et adaptées à leurs besoins. Cette journée d’inauguration vient mettre un point d’exclamation à ce projet de grande envergure qui assure la pérennité des installations , écrit M. Trudel.

La marina refermera ses portes à la mi-octobre pour la fin de la saison après avoir été victime de son succès en affichant complet durant toute la saison.

De longs travaux enfin terminés

Les appels d'offres, comprenant aussi ceux de la réfection du brise-lame, avaient été lancés il y a quatre ans.

La réfection des infrastructures a été rendue possible grâce à une subvention qui provient du Programme des ports pour petits bateaux de Pêche et Océans Canada et à un investissement de 1,9 million de dollars par la Ville de Rimouski.

Le maire de la Ville de Rimouski, Marc Parent, se dit très fier d’avoir inauguré ce projet de longue haleine avant la fin de son mandat.

C’est comme si le conseil municipal, on avait semé, et là, on fait la mégarécolte , mentionne M. Parent. Il y a des supers nouvelles à Rimouski, de beaux projets. Et maintenant, enfin, la marina que tout monde attendait depuis longtemps. C’est la plus belle marina au Québec lorsqu’on considère le plan d’eau et les installations , résume le maire.

Les travaux à la marina de Rimouski étaient attendus depuis plusieurs années. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Le gouvernement fédéral a cédé le quai éperon du port de Rimouski au gouvernement provincial en 2018. Ottawa a également cédé les infrastructures portuaires, soit celle qui abrite la marina, le quai des pêcheurs et le CNM Évolution, à la Ville de Rimouski.

Avec les informations de Sophie Marin