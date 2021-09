Un nouveau cas de COVID-19 recensé dans la MRC Avignon

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine enregistre un nouveau cas de COVID-19 jeudi. Celui-ci est recensé dans la MRC Avignon.

La péninsule compte désormais trois cas actifs; les plus récents cas confirmés remontent au 6 septembre.

Le total des infections diagnostiquées depuis le début de la pandémie en Gaspésie atteint maintenant 2095 cas.

On dénombre six cas actifs au Bas-Saint-Laurent, mais aucune nouvelle infection n’y a été signalée depuis les 24 dernières heures.

Les hôpitaux de la Gaspésie semblent épargnés, pour le moment, par la remontée observée en province du nombre d'hospitalisations en lien avec la COVID-19. La direction de la Santé publique gaspésienne ne rapporte aucune hospitalisation liée au coronavirus dans son bilan quotidien.

Cette quatrième vague de la pandémie frappe le réseau québécois de la santé de plus en plus fort. Près de 200 personnes sont maintenant hospitalisées au Québec, soit 20 de plus que mercredi.

Les autorités sanitaires du Québec recensent 703 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures en province. De ce nombre, 554 personnes n'étaient pas adéquatement vaccinées.