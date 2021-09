Le variant Delta gagne du terrain en Abitibi-Témiscamingue

La santé publique rappelle l'importance de se faire vacciner et de passer un test de dépistage dès l'apparition des symptômes.

On n'a pas beaucoup de cas actuellement, mais plusieurs d'entre eux ont été infectés par le variant Delta. Le variant Delta est beaucoup plus contagieux et cause des maladies plus sévères. C'est d'ailleurs pourquoi même les personnes vaccinées peuvent le contracter, mais eux autres auront des symptômes très légers ou même aucun symptôme , explique la Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil en santé publique.

Le dernier bilan fait état de 16 cas actifs en Abitibi-Témiscamingue, dont 10 dans la MRC de Témiscamingue.

Vaccination obligatoire

La présidente-directrice générale du CISSS-AT, Caroline Roy, admet par ailleurs que la possibilité de perdre des employés en raison de la vaccination obligatoire est préoccupante .

Il y a actuellement 219 travailleurs non vaccinés au CISSS-AT sur les quelque 6000 employés.

Le syndicat qui représente entre autres les infirmières, la FIQ-SISSAT, affirmait mercredi que certains services ne pourraient pas fonctionner avec un ou deux employés en moins.

Caroline Roy précise que son organisation analyse actuellement les répercussions de la vaccination obligatoire.

Elle souhaite surtout convaincre ses employés de se faire vacciner, pour la sécurité des patients et celle des autres travailleurs de la santé.

À partir du 15 octobre, les employés, les médecins, les bénévoles, les stagiaires qui ne sont pas doublement vaccinés vont devoir cesser leur prestation de travail. Oui, c'est une préoccupation, par contre c'est une question de gestion de risque et actuellement, le risque le plus important auquel on est confronté c'est le risque de transmission par nous et entre nous.

Les visiteurs et proches aidants devront aussi être adéquatement vaccinés d'ici le 15 octobre pour rendre visite à des proches dans les hôpitaux ou CHSLD.