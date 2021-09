La populaire série Lucifer tire sa révérence avec la sixième saison

Après six ans, Tom Ellis et Lauren German, les vedettes de la série Lucifer, disent adieu à leur personnage du diable et de la détective. Les dix derniers épisodes de l’ultime saison sont en ligne dès le 10 septembre sur Netflix.

Le couple a résolu de nombreux crimes dans cette série qui a commencé sa vie sur Fox, a été annulée après trois saisons puis est revenue pour trois autres saisons sur Netflix grâce à la mobilisation des Lucifans .

L’entrevue de l’Associated Press avec Tom Ellis et Lauren German s’est déroulée virtuellement depuis New York, et les membres du duo paraissent très différents de leurs personnages à l'écran. Outre l'absence de costume - Lucifer Morningstar ayant un faible pour les costumes trois-pièces et la détective Chloé Decker portant souvent un jean, un veston et un badge - le couple a profité de la fin de la série pour changer sa coiffure. Les cheveux de Lauren German sont très courts et ceux de Tom Ellis, frisés.

J'appelle ça une crise capillaire de la quarantaine Je les ai coupés et décolorés , explique Lauren German. C'est mon look naturel, ajoute Tom Ellis. Pendant plusieurs saisons de Lucifer, j'ai dû faire défriser mes cheveux. Je ne regrette pas cette époque, et j’adore mes boucles ainsi que l’humidité de New York.

La nostalgie de la fin

Les deux protagonistes se sentent nostalgiques avec la fin de cette aventure dont le tournage s’est terminé en mars dernier.

Lauren German (Chloe Decker) et Tom Ellis (Lucifer Morningstar) dans une scène du troisième épisode de la sixième saison de la série « Lucifer » Photo : John P. Fleenor/Netflix

Nous avons terminé le tournage de la série, donc la nostalgie s'est installée de plus en plus. Il y a tellement de beaux souvenirs. C'était magnifique. Une si bonne façon de terminer et bien sûr, je suis aussi excitée d'aller faire d'autres choses , souligne Lauren German, dont le personnage de Chloé Decker, détective de la police de Los Angeles est tombée amoureuse du diable.

Tom Ellis est d'accord avec elle, ajoutant que parfois les souvenirs sont si frais, qu'ils ne semblent pas remonter à si loin.

Nous aimons tellement la série et le fait d'y avoir travaillé, dit-il. Mais en même temps, si six ans à faire quelque chose est une bénédiction, on a aussi envie de faire d'autres choses. Notre âme d’artiste veut jouer d'autres personnages. Une citation de :Tom Ellis

Comment se terminera la série?

Quant à savoir si les fans aimeront l'épisode final, Tom Ellis espère que tout le monde appréciera la fin du voyage.

Au début de la sixième saison [Alerte aux divulgâcheurs], on s'attend à ce que Lucifer prenne la place de Dieu, qui a pris sa retraite à la fin de la cinquième saison. Lucifer a survécu à un retour au paradis et vaincu son frère jumeau, Michael (aussi joué par Tom Ellis), dans une bataille pour le poste suprême. De son côté, Chloé Decker a abandonné son travail dans la police pour être sa consultante, un renversement de situation alors que Lucifer a été consultant pour la police de Los Angeles pendant toutes ses années.

Dennis Haysbert dans le rôle de Dieu avec Tom Ellis et D.B Woodside dans une scène de la série « Lucifer » Photo : John P. Fleenor/Netflix

Nous sommes vraiment heureux de la fin que nous avons, et je pense que c'est une excellente et grande fin, ainsi qu’une idée géniale, pense Tom Ellis. Je croise les doigts pour que les gens l'aiment. S'ils ne l'aiment pas, ce sera décevant, mais ça ne sera pas la fin du monde. Ils repartiront quand même avec l’ensemble de leur expérience de Lucifer sur six saisons.

En six ans, le duo est maintenant beaucoup plus connu du grand public. Dans le domaine de la télévision de nos jours, il y a tellement de contenu, que pour nous, être dans une série que les gens connaissent et reconnaissent et qui a, au moins, un membre de leur famille qui la regarde, c'est une énorme réussite , souligne Tom Ellis.

C'est vraiment charmant, les commentaires que l'on reçoit , renchérit Lauren German, qui ne veut pas s'attribuer trop de mérite puisqu'elle n'a pas écrit la série.

Elle raconte que des fans lui ont dit que Lucifer leur a donné envie de faire carrière dans la police. D’autres lui ont dit que la relation amoureuse entre Chloé et Lucifer les a aidés à surmonter leurs problèmes de couple. Savoir que l'on a touché quelqu'un, même de la plus petite façon, ça me touche vraiment et ça me rend heureuse , conclut-elle.

Dans les coulisses du tournage, une partie de la distribution : Rachael Harris, Aimee Garcia, Lesley-Ann Brandt, Lauren German, Tom Ellis D.B. Woodside et Kevin Alejandro Photo : John P. Fleenor/Netflix

La distribution de Lucifer comprend aussi D.B. Woodside dans le rôle de l’ange Aménadiel. Rachael Harris joue la psychologue Linda Martin, Lesley-Ann Brandt est la démone Maze, Kevin Alejandro incarne le détective Daniel Espinoza et Aimée Garcia est la scientifique Ella Lopez.

Les 10 épisodes de la sixième saison seront en ligne sur Netflix à partir de 3 h du matin le 10 septembre au Canada.