Vaccination contre la COVID : l’administration Biden serre la vis

Peu avant l'annonce d'un nouveau plan de lutte contre la pandémie par le président Joe Biden, jeudi, la Maison-Blanche a dévoilé l'une de ses mesures phares : les entreprises américaines de plus de 100 salariés devront requérir de leurs employés qu'ils se fassent vacciner contre le coronavirus ou les soumettre à des tests de dépistage hebdomadaires.

Cette annonce touche plus de 80 millions de salariés du secteur privé, selon le bureau du président.

Joe Biden signera en outre un décret obligeant les 4 millions d'employés fédéraux à se faire vacciner contre la COVID-19, sans toutefois qu'ils aient l'option du dépistage.

Le président américain prendra la parole pour donner plus de précisions d'ici la fin de l'après-midi.

Les nouvelles mesures qu'il dévoilera visent à freiner la quatrième vague de la pandémie, alimentée par le variant Delta.

Le nombre de cas quotidien a bondi à plus de 150 000, et le pays recense en outre plus de 1500 morts par jour attribuables au virus.

Plus de détails suivront.