Le festival Musika de Montebello fête son retour

Le paisible village de Montebello sera particulièrement animé d’ici au 12 septembre. Après une édition annulée en 2020 pour cause de pandémie, quelque 25 têtes d’affiche, dont Les Respectables et France D’Amour, seront de la partie pour célébrer le retour du festival Musika.

Citant tous azimuts les artistes, l’équipe, les partenaires, mais aussi les techniciens, menuisiers et électriciens venus prêter main forte à l'événement, le directeur général du festival Musika, Yvan Tanguay, se félicite de pouvoir rassembler autant de personnes et y voit déjà une réussite en soi.

Je suis extrêmement touché par la mobilisation des gens. C’est une tonne de positif après tout ce qu’on vit en ce moment , se réjouit M. Tanguay.

On pense à la musique. Enfin on parle de quelque chose de différent, de positif. On en a besoin. Une citation de :Yvan Tanguay, directeur général du festival Musika de Montebello

Des têtes d’affiches, des découvertes et des surprises

John McGale, ancien membre d’Offenbach, sera de la programmation cette année. Photo : Radio-Canada / Olivier Plante

Des têtes d’affiche attendues à Montebello en 2020, incluant Alain Dumas, Les Respectables, le pianiste boogie woogie Louis-David Leclerc et France D’Amour, pourront monter sur scène… un an plus tard. De nouveaux noms se sont aussi ajoutés à la programmation cette année, dont John McGale, ancien membre d’Offenbach, et le crooner et comédien Frédérick De Grandpré.

En plus des grandes scènes à l’accès payant, une scène Découvertes et des haltes culturelles, installées tout le long de la rue principale du village, seront gratuitement accessibles les 10 et 11 septembre. Blues, jazz, musiques du monde… C’est très varié, il y a une belle brochette d’artistes avec toutes sortes de choses intéressantes , promet le directeur du festival.

Comme en 2019, le public pourra retrouver d’autres rendez-vous musicaux au Château Montebello et dans les bars, mais aussi une exposition d'artistes et d'artisans à l'église de Montebello, rue Notre-Dame.

Yvan Tanguay promet enfin plein de surprises pour le spectacle de clôture qui réunira, dimanche soir, 50 % d’artistes de la scène Découvertes et 50 % d’artistes professionnels très connus .

Le festival Musika de Montebello avait réuni quelque 6000 personnes en 2019. Après une année blanche, l’événement envisage de rassembler autant, sinon plus de spectateurs pour cette nouvelle édition.

À l’heure de la mise en vigueur du passeport vaccinal, Yvan Tanguay souligne que le festival travaille en collaboration avec la santé publique et que tout un dispositif incluant lecteurs de code QR et agents de sécurité a été déployé. On veut que ça roule bien! [...] Ça demande beaucoup de logistique pour nous, mais on va avoir du fun! , conclut-il.

Avec les informations de Christelle D’Amours