Les candidats bloquiste et libéral de Manicouagan se prononcent sur l’assurance-emploi

La députée bloquiste sortante, Marilène Gill, et le candidat libéral, Thomas Gagné, étaient présents pour se prononcer sur la réforme de la Loi sur l'assurance-emploi.

Marilène Gill s'est engagée à réformer la Loi dans son ensemble si elle est réélue dans les troupes du chef du BQBloc québécois , Yves-François Blanchet. De son côté, Thomas Gagné souhaite améliorer la Loi tout en diversifiant l'économie pour éviter aux travailleurs saisonniers un trou noir.

On est capables de le faire et de le faire rapidement, a lancé Mme Gill. Je soulignerai qu’on l’a fait pendant la pandémie. On a montré qu’on voulait que des gens soient protégés, que tout le monde soit protégé, mais avant on ne l’a pas fait pour les travailleurs de l'industrie saisonnière. Donc je pense qu’on est capable de le faire et de le faire rapidement.

Marilène Gill, députée sortante du Bloc québécois pour la circonscription de Manicouagan (archives) Photo : Marilène Gill

Marilène Gill a accusé le Parti libéral de Justin Trudeau de ne pas prévoir dans son programme électoral une réforme de la Loi sur l'assurance-emploi. Le candidat libéral dans Manicouagan s'est défendu en expliquant que son parti a une volonté d'aller consulter les syndicats et les travailleurs impliqués pour une réforme potentielle de l'assurance-emploi.

C’est un programme assez complexe l'assurance-emploi, a soutenu M. Gagné. Ça fait longtemps que ça existe, on est dû comme société pour regarder ça. Il y a définitivement du travail à faire là-dessus. Je pense qu’il va aussi falloir parler de diversification de l’économie et de la relance verte qui s’en vient.

Thomas Gagné est le candidat du Parti libéral dans Manicouagan. (archives) Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Les trois autres candidats de la circonscription de Manicouagan n'étaient pas présents à la rencontre. Rodrigue Vigneault, qui se présente pour le Parti conservateur du Canada auprès d'Erin O'Toole s'est désisté, Nichola St-Jean, candidat néo-démocrate dans les troupes de Jagmeet Singh et Bianca Girard du Parti libre du Canada n'ont pas répondu à la demande du regroupement de participer à la rencontre virtuelle.

Avec les informations de Camille Lacroix