L’opposition officieuse à VMR prend position contre le résidentiel à Royalmount

Son équipe, qui représente en quelque sorte l'opposition officieuse dans cette municipalité défusionnée de l'île de Montréal, a statué sur cet enjeu en publiant sur son site web un « exposé de position »  (Nouvelle fenêtre) , jeudi.

Le développement résidentiel au Royalmount signera, de façon irréversible, la fin de notre qualité de vie à Ville Mont-Royal, et la fin de la cité-jardin , conclut-il.

L'Équipe Peter Malouf dit avoir pris en considération les conclusions de la consultation publique organisée par la Ville de Montréal, l'avis technique du Service des infrastructures, de la voirie et des transports, de même qu'une série de mémoires et d'études d'impact rendues publiques au cours des cinq dernières années.

Le projet, dans sa forme actuelle [...], ne répond pas de façon durable aux défis et besoins de la métropole, de la communauté métropolitaine et même de la province de Québec.

La formation fait notamment valoir la présence de produits toxiques dans le secteur industriel adjacent; le manque d'offre de logements diversifiés ; et l'absence de plans d'atténuation [...] des nuisances autoroutières , comme le bruit constant , la poussière , les polluants atmosphériques et les îlots de chaleur .

Le promoteur du projet, Carbonleo, a aussitôt réagi à cette sortie. La publication de l’équipe Malouf est complètement erronée, a déclaré son PDG Andrew Lutfy par courriel. Il est évident que [ses membres] n’ont pas consulté les études disponibles sur notre projet, ce qui nous fait questionner la légitimité du parti.

Notre intention était de collaborer avec l’équipe, mais ils ont refusé notre invitation de nous rencontrer, se disant être trop occupés par la campagne électorale, a poursuivi M. Lutfy. C’est une déception pour nous.

À l'arrêt depuis plus d'un an, l'immense chantier de Royalmount a repris vie le mois dernier avec les travaux de la phase 1 qui gravite surtout autour des fonctions commerciales du projet.

Sa vocation résidentielle, par contre, n'a pas encore été autorisée. Et tout indique qu'elle ne le sera pas d'ici les élections municipales, puisque le maire Philippe Roy, qui quittera la politique à la fin de son mandat, a fait savoir cet été qu'il laisserait le soin à la prochaine administration de trancher la question.

Deux candidats souhaitent lui succéder : la conseillère Michelle Setlakwe et Peter Malouf, un homme d'affaires connu pour avoir participé activement au débat entourant la construction du futur centre sportif de Mont-Royal.

La première a été éjectée du caucus du maire Roy le printemps dernier en raison de ses réserves envers le volet résidentiel de Royalmount. Elle promet, si elle est élue, de tenir un référendum sur la question.

Loin d'adopter une approche radicale qui ne tiendrait pas compte du travail déjà accompli, tant par la Ville que par le promoteur, notre approche en est une de prudence et dans laquelle nous donnons droit de parole à nos résidents , a réitéré Michelle Setlakwe, jeudi.

La Ville doit [...] continuer à réfléchir sur sa vision urbanistique pour ce secteur et permettre une consultation publique complète, rigoureuse et plus approfondie sur les enjeux cruciaux soulevés par ce projet de développement.

Une citation de :Michelle Setlakwe, candidate à la mairie de Mont-Royal