Redevance imposée aux touristes à Percé : réactions nombreuses et diverses

La Ville souhaite profiter de l’affluence massive de touristes pour augmenter ses revenus et financer l’entretien, le fonctionnement ainsi que le développement de ses infrastructures touristiques. L’administration municipale compte ainsi mettre la main sur environ 1,5 million $ annuellement.

Si le règlement municipal proposé est adopté le 28 septembre, les visiteurs devront payer 1 $ à toute facture supérieure à 10 $. Un dollar supplémentaire sera aussi facturé par nuitée dans les établissements d’hébergement de Percé.

Par exemple, si la facture pour un séjour de trois nuits s'élève à 300 $, la redevance à payer serait de 4 $ : 1 $ pour la facture de plus de 10 $ et 1 $ par nuitée.

L'un des copropriétaires de la Buvette Thérèse, un nouveau resto-bar situé au cœur du village, croit que cette façon de faire est un bon moyen de diminuer la charge financière des quelque 3000 citoyens de Percé.

Billy Bastien est l'un des quatre jeunes entrepreneurs de la MRC de Rocher-Percé à l'origine de la Buvette Thérèse, un resto-bar qui a ouvert ses portes en 2021. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Je pense que ça vient un peu rejoindre le concept d’utilisateur-payeur. On l’a vu à l’été 2020 avec les plages qui étaient débordées. En ce sens, plus il y a de gens, plus on va pouvoir se donner la capacité de les recevoir , croit Billy Bastien.

L'entrepreneur rappelle qu'environ 500 000 visiteurs convergent vers Percé chaque année et que les commerçants doivent soutenir la Municipalité dans ses efforts pour améliorer l’accueil.

On veut le faire pour Percé aussi, parce que finalement, c’est notre cadre d’affaires à tout le monde. Une citation de :Billy Bastien, copropriétaire de la Buvette Thérèse de Percé

Ovila David Huard, propriétaire de la galerie d’art boutique Ovila, entrevoit de son côté cette nouvelle redevance avec moins d’optimisme. Établi sur place depuis le printemps, ce dernier estime qu’il coûte déjà très cher de venir à Percé .

Il remarque qu’une hausse des coûts était déjà perceptible à plusieurs endroits afin de compenser les pertes reliées à la pandémie. Selon lui, il ne faudrait pas exagérer .

Ovila David Huard est propriétaire de la galerie d’art boutique Ovila de Percé. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le commerçant croit que d’autres solutions auraient pu être envisagées et aurait aimé qu’une consultation plus large soit effectuée par l’administration municipale avant d'aller de l'avant dans ce dossier.

M. Huard craint par ailleurs que l’accueil des clients soit, à certains endroits, ralenti par cette nouvelle procédure, puisque la redevance ne touchera que les visiteurs et non les résidents. Des vérifications supplémentaires pourraient donc s’ajouter, rappelle-t-il, à celle du passeport vaccinal dans les restaurants.

C’est déjà compliqué avec la COVID, les masques et les mains. On a déjà plein de choses à demander aux gens et en plus, il faudrait leur demander s’ils sont vraiment résidents et qu’ils nous montrent une preuve? Une citation de :Ovila David Huard, propriétaire de la galerie d’art boutique Ovila

La redevance sera facturée pour l'achat de certains biens et services, par exemple au restaurant ou lors d'activités récréotouristiques. Elle ne sera pas appliquée aux produits essentiels, comme les produits alimentaires non taxables et l’essence.

Et les touristes?

Encore nombreux à sillonner les rues de Percé, les touristes rencontrés jeudi par Radio-Canada ont réagi de façons diverses à ce projet d'imposition d'une redevance.

Ce que je trouve un peu exagéré, c’est le dollar par transaction. Normalement, ça pourrait être en pourcentage, comme on a fait à Tremblant. Je pense que ce serait beaucoup mieux. Une citation de :Jean-Paul Piquette, résident de Mirabel

À Mont-Tremblant, une redevance de 3 % s'ajoute au prix affiché sur les biens et services offerts dans les établissements du centre de villégiature. Cette redevance est gérée par un organisme à but non lucratif, l’Association de villégiature Tremblant.

Jean-Paul Piquette, un citoyen de Mirabel de passage à Percé. Photo : Radio-Canada

Une dame prénommée Isabelle, qui n’a pas souhaité s’identifier davantage, ne partage pas l'avis de M. Piquette. Je ne vais plus à Tremblant à cause de ça. Je ne reviendrai pas ici. C’est la première et peut-être la dernière fois [que je viens] s’ils imposent une taxe , lance-t-elle.

On trouve que c’est déjà assez cher et ils en rajoutent , déplore Joseph Gagné, venu de Roxton Falls. Si on veut venir, on paiera pour , renchérit-il néanmoins.

Un autre touriste, cette fois en provenance de Sutton, juge quant à lui raisonnable cette redevance. Pourvu qu’ils investissent l’argent à la bonne place, moi je n’ai pas de problème avec ça. […] Une piastre sur dix? C’est correct! , commente Daniel Cloutier.

Daniel Cloutier, un visiteur en provenance de Sutton Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Percé détient le pouvoir d’imposer une telle redevance réglementaire depuis 2017 en vertu de la Loi 122–Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs. Celle-ci ne permet pas l'imposition d'une taxe appliquée sous la forme d’un pourcentage, qui nécessite un décret ministériel.

Avec les informations d'Isabelle Larose