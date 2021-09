Le « mystère Québec », élément clé de l’élection fédérale?

D’un scrutin à l’autre, le comportement singulier des électeurs de la grande région de Québec interpelle, voire fascine, les sondeurs, analystes et autres observateurs de la scène politique, à tel point que l’expression « mystère Québec » s’est imposée dans le langage populaire. Mais ce soi-disant mystère existe-t-il vraiment et, si oui, les partis fédéraux peuvent-ils prétendre en détenir la clé et espérer faire des gains dans le cadre de la présente campagne? Pour tenter d’y voir plus clair, Radio-Canada s’est entretenue avec deux experts de la politique québécoise et canadienne.