Martin Ouellet présente ses priorités pour la nouvelle session parlementaire

Le député a présenté les dossiers qu'il compte défendre à l'Assemblée nationale lors d'une conférence de presse à Baie-Comeau.

Martin Ouellet a également mentionné vouloir obtenir des compensations financières pour les pourvoyeurs de la Côte-Nord touchés par la pandémie.

Parce qu'on veut des touristes présents, mais on veut des attractions et des pourvoyeurs qui sont capables de passer au travers de cette crise avec les reins un peu plus solides.

Une citation de :Le député de René-Lévesque, Martin Ouellet